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Билл Мюррей и Сигурни Уивер вернутся в "Охотников за привидениями"

Новости
    10.06.2019, 12:23
Текст:   Олег Усков

Билл Мюррей, Сигурни Уивер и Дэн Эйкройд вернутся в третьих "Охотниках за привидениями" - продолжении оригинальной дилогии. (Которое, к слову, уже заранее успела раскритиковать актриса из "женского спин-оффа" серии, укоряя создателей за неуважение.) Об этом сообщает Parade.

Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
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Уивер мимоходом заявила в большом интервью изданию, что всё это - "фантастично" и она счастлива опять поработать "с парнями". Не уточняя, впрочем, объем отведенного им экранного времени.

Картина станет не столько очередным сиквелом, сколько, как это сейчас заведено, перезапуском. Где на первый план будет выведена молодежь. 

При этом режиссер, Джейсон Райтман, сын создателя оригинальных "Охотников" Айвана Райтмана, этот очевидный факт отрицает. Утверждая, что зрителя ждет новая история про охоников, которая "просто случилась уже в наше время".

Премьера анонсирована на июль следующего года.

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