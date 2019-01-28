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Названа дата премьеры "Охотников за привидениями 3"

Новости
    28.01.2019, 14:15
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Sony Pictures объявила дату премьеры третьей части канонических, т.е. "мужских", так сказать, "Охотников за привидениями". Прокат триквела стартует 10 июля 2020 года, пишет Deadline.

Кроме того, на студии определились и с премьерой кинокомикса про ученого-вурдалака Морбиуса. Спин-офф "Человека-паука" зрители увидят 31 июля того же года.

Фото: kinopoisk.ru
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Третьих "Охотников" начнут снимать этим летом. Режиссер - Джейсон Райтман, сын Авайна Райтмана, постановщика "Охотников за привидениями" 1984 и 1989 годов.

Как сообщает издание, ссылаясь на инсайдера, лента станет прямым продолжением оригинала. То есть не будет иметь никакого отношения к "женскому" перезапуску серии. Каст проекта еще не озвучен.

Ранее сообщалось, что актриса из "Охотниц" Лесли Джонс уже успела проклянуть новых "Охотников", считая, что вновь выдвигать на первый план персонажей-мужчин, демонстративно игнорируя "девичий" ребут, - как минимум оскорбительно. Да и вообще сексизм. И все происходящее ее раздражает. Потому что Трамп.

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