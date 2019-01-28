Названа дата премьеры "Охотников за привидениями 3"

Sony Pictures объявила дату премьеры третьей части канонических, т.е. "мужских", так сказать, "Охотников за привидениями". Прокат триквела стартует 10 июля 2020 года, пишет Deadline.

Кроме того, на студии определились и с премьерой кинокомикса про ученого-вурдалака Морбиуса. Спин-офф "Человека-паука" зрители увидят 31 июля того же года.

Третьих "Охотников" начнут снимать этим летом. Режиссер - Джейсон Райтман, сын Авайна Райтмана, постановщика "Охотников за привидениями" 1984 и 1989 годов.

Как сообщает издание, ссылаясь на инсайдера, лента станет прямым продолжением оригинала. То есть не будет иметь никакого отношения к "женскому" перезапуску серии. Каст проекта еще не озвучен.

Ранее сообщалось, что актриса из "Охотниц" Лесли Джонс уже успела проклянуть новых "Охотников", считая, что вновь выдвигать на первый план персонажей-мужчин, демонстративно игнорируя "девичий" ребут, - как минимум оскорбительно. Да и вообще сексизм. И все происходящее ее раздражает. Потому что Трамп.