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Вышел русский трейлер драмы о создании водородной бомбы

Новости
    03.11.2021, 13:29
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Компания "Ракета Релизинг" представила на своем YouTube-канале локализованный трейлер британо-польско-германской биографической драмы "Превратности разума" (Adventures of a Mathematician).

Фото: видеосервис START
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Лента - история польского математика Станислава Улама (Филип Тлокински), который эмигрировал в США в 1936 году и участвовал в "Манхэттенском проекте", куда его пригласил сам Джон фон Нейман.

Брат Станислава успел уехать и стал профессором истории в Гарварде, мать умерла в Вене незадолго до войны, а отец и сестра погибли в гетто.

"Всё это мучает Улама, когда он, оказавшись на чужбине, принимает участие в разработке самого страшного оружия из созданных человеком - водородной бомбы", - сообщает официальный синопсис картины.

Фото: kinopoisk.ru
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Режиссер и автор сценария - Торстен Клайн (хоррор "Проклятое место").

В других ролях: Эстер Гаррель ("Назови меня своим именем"), Сэм Кили ("Борджиа", "Отбросы"), Йоэль Басман ("Родина"), Фабиан Котецки ("Прекрасная эпоха"), Райан Гейдж ("Хоббит"), Сабин Тамбреа ("Вавилон-Берлин"), Джеймс Собол Келли ("Ход королевы").

В кино - со 2 декабря.

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