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Вышел трейлер драмы с Ксенией Раппопорт "Мама, я дома"

Новости
    19.08.2021, 18:35
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Опубликован трейлер драмы Владимира Битокова ("Глубокие реки"), выпускника мастерской Александра Сокурова, "Мама, я дома". Сценарий проекта написала дебютантка Мария Изюмова.

Фото: kino-teatr
Вышел трейлер драмы-призера Каннского МКФ "Разжимая кулаки"

Действие ленты разворачивается в Нальчике. Синопсис: "Водитель автобуса Тоня ждет сына, уехавшего воевать по контракту в Сирию. Героиня отказывается верить, что он убит, и в одиночку пытается отыскать его". И вот однажды на пороге квартиры Тони появляется молодой человек…

В главных ролях - Ксения Раппопорт ("Гибель Империи", "Есенин") и вездесущий Юра Борисов ("Красный призрак", "Серебряные коньки"). Плюс Александр Горчилин ("Псих", Happy End), Екатерина Шумакова ("Проект "Анна Николаевна"), Наталья Павленкова ("Звоните ДиКаприо!"), Владимир Лабецкий ("Брат").

Картина вошла в программу Orizzonti Extra Венецианского фестиваля.

О дате начала проката будет объявлено позже.

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