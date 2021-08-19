Вышел трейлер драмы с Ксенией Раппопорт "Мама, я дома"

Опубликован трейлер драмы Владимира Битокова ("Глубокие реки"), выпускника мастерской Александра Сокурова, "Мама, я дома". Сценарий проекта написала дебютантка Мария Изюмова.

Действие ленты разворачивается в Нальчике. Синопсис: "Водитель автобуса Тоня ждет сына, уехавшего воевать по контракту в Сирию. Героиня отказывается верить, что он убит, и в одиночку пытается отыскать его". И вот однажды на пороге квартиры Тони появляется молодой человек…

В главных ролях - Ксения Раппопорт ("Гибель Империи", "Есенин") и вездесущий Юра Борисов ("Красный призрак", "Серебряные коньки"). Плюс Александр Горчилин ("Псих", Happy End), Екатерина Шумакова ("Проект "Анна Николаевна"), Наталья Павленкова ("Звоните ДиКаприо!"), Владимир Лабецкий ("Брат").

Картина вошла в программу Orizzonti Extra Венецианского фестиваля.

О дате начала проката будет объявлено позже.