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Вышел новый трейлер второго сезона "Проекта "Анна Николаевна"

Новости
    18.08.2021, 14:37
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ КиноПоиск HD Фото: youtube.com/ КиноПоиск HD
Фото: youtube.com/ КиноПоиск HD

Второй сезон "народной сай-фай-комедии" "Проект "Анна Николевна" прибарахлился новым трейлером. Ролик (18+) помещен на YouTube и за две минуты исчерпывающе объясняет, почему именно ситком столь народен.

Фото: kinopoisk.ru
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"Проект "Анна Николаевна" - комедия про полицейскую-андроида Анну Николаевну Королькевич, которая учится быть человеком", - напоминают нам.

События второго сезона разворачиваются уже в Москве, куда переводят провинциальных оперов под руководством начотдела Галузо (Гармаш).

Далее - всё живенько, энергично, с молочными железами со всех сторон и брутальной лирикой.

Фото: kinopoisk.ru
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Премьера - 16 сентября.

Первый сезон сериала Максима Пежемского ("Мама не горюй", "Окаянные дни") вышел в марте 2020-го, а уже в апреле стало известно, что "Анна Николаевна" получит сиквел.

Ранее Зоя Бербер, звезда "Реальных пацанов", сыгравшая в "Анне" андроида и его прототип, рассказала о постельных сценах в проекте.

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