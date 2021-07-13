Появился трейлер второго сезона "Проекта "Анна Николаевна"

Успешный российский сериал про экспериментального женополого полицейского андроида "Проект "Анна Николевна" прирастает вторым сезоном - тизер-трейлер предприятия размещен на YouTube-канале сервиса "КиноПоиск HD" (18+) и насыщен юмором и энергичными потехами. А также массой знакомых советских и российских кинолиц.

Официальный синопсис продолжения шоу следующий: "Столица, держись! Полицейские из провинциального городка едут покорять Златоглавую". Во втором сезоне начальника отдела Виктора Сергеевича Галузо (Гармаш) переводят по службе, а вместе с ним и всю команду. И пока оперативники Слава Ляпин (Лавров) и Серёжа Мокрый (Сапрыкин) учатся ориентироваться в московском метрополитене, в отделе появляется настоящая, живая Анна Николаевна Королькевич (Зоя Бербер, "Реальные пацаны", "Стендап под прикрытием")…

Первый сезон сериала Максима Пежемского ("Мама, не горюй", "Окаянные дни") вышел в марте 2020-го, а уже в апреле стало известно, что "Анна Николаевна" получит сиквел.