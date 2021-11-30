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Наследники Gucci возмутились клеветой в фильме Ридли Скотта

Новости
    30.11.2021, 17:32
Текст:   Ася Кушнарева

Наследники модной империи выступили с резкой критикой нового фильма Ридли Скотта "Дом Gucci", в котором рассказывается о громком убийстве Маурицио Гуччи в 1995 году.

46-летнего итальянского бизнесмена сыграл Адам Драйвер, а роль его жены Патриции Реджани, нанявшей киллера для супруга, исполнила певица и актриса Леди Гага. Фильм вышел в мировой прокат 24 ноября 2021 года, и не прошло и недели, как семейство Гуччи выступило с резкой критикой картины, назвав увиденное клеветой.

Наибольшее возмущение у семьи Гуччи вызвала именно "черная вдова" - Патриция Реджани, которая в фильме изображена чуть ли не жертвой. Тогда как члены семьи показаны головорезами, "невежественными и нечувствительными к окружающим". Такие же заявления относительно персонажей делали и актеры, выступавшие на многочисленных интервью в ходе промо-кампании "Дома Gucci".

- Семья Гуччи оставляет за собой право проявлять любую необходимую инициативу для защиты своего имени и имиджа, а также имени своих близких, - цитирует коллективное заявление наследников итальянское агентство ANSA.

В России премьера "Дома Gucci" состоится 2 декабря. Другие роли исполнили Джаред Лето, Джереми Айронс, Сальма Хайек, Аль Пачино.

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