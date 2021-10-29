Вышел второй трейлер фильма "Дом Gucci"

На YouTube-канале MGM появился второй по счету англоязычный трейлер фильма "Дом Gucci"(House of Gucci). Несколько дней назад стало известно, что премьера в России передвинута с 25 ноября на 2 декабря.

Долгожданному ролику предшествовали два тизера: 30-секундное вступление песни Mambo Italiano в исполнении Леди Гаги и сцены первой встречи и начала романа Маурицио и Патриции.

В трейлере звучат мысли Патриции во время знакомства с родными Маурицио: она понимает, что это особенная семья со своими (иногда шокирующими) традициями. "Имя, за которое можно умереть. Наследие, за которое можно убить", - появляется надпись на экране в конце.

Также в сети появились новые постеры к фильму:

New posters for #HouseOfGucci starring Lady Gaga and Adam Driver have been released. pic.twitter.com/MLla50MKHn — Film Updates (@FilmUpdates) October 28, 2021

В основу фильма легла книга Сары Гэй Форден "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности", которой рассказывается о событиях перед убийством Маурицио Гуччи в 1995 году.

Фильм снял Ридли Скотт (его "Последняя дуэль" провалилась в прокате), в других ролях Джаред Лето (Паоло Гуччи), Аль Пачино (Альдо Гуччи), Джереми Айронс (Родольф Гуччи), также задействованы Сельма Хайек и Джек Хьюстон.