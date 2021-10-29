Новости

На Netflix вышел трейлер корейского сериала "Зов ада" 10:23
Стало известно название сиквела "Армии мертвецов" Зака Снайдера 28.10.2021
Видео: Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев "играют в кальмара" 28.10.2021
Тизер: названа дата выхода нового эпизода South Park о коронавирусе 28.10.2021
"Наследников" продлили на четвертый сезон 28.10.2021

Вышел второй трейлер фильма "Дом Gucci"

Новости
    29.10.2021, 09:57
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале MGM появился второй по счету англоязычный трейлер фильма "Дом Gucci"(House of Gucci). Несколько дней назад стало известно, что премьера в России передвинута с 25 ноября на 2 декабря.

Фото: youtube.com/ StudiocanalUK
Вышел трейлер продолжения "Детей железной дороги"

Долгожданному ролику предшествовали два тизера: 30-секундное вступление песни Mambo Italiano в исполнении Леди Гаги и сцены первой встречи и начала романа Маурицио и Патриции.

В трейлере звучат мысли Патриции во время знакомства с родными Маурицио: она понимает, что это особенная семья со своими (иногда шокирующими) традициями. "Имя, за которое можно умереть. Наследие, за которое можно убить", - появляется надпись на экране в конце.

Также в сети появились новые постеры к фильму:

В основу фильма легла книга Сары Гэй Форден "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности", которой рассказывается о событиях перед убийством Маурицио Гуччи в 1995 году.

Фильм снял Ридли Скотт (его "Последняя дуэль" провалилась в прокате), в других ролях Джаред Лето (Паоло Гуччи), Аль Пачино (Альдо Гуччи), Джереми Айронс (Родольф Гуччи), также задействованы Сельма Хайек и Джек Хьюстон.

Новости

Вышел русский трейлер сериала про причуды российских царей "Великая" 28.10.2021
Госпитализированный Борис Щербаков рассказал о своем лечении 28.10.2021
Вышел трейлер продолжения "Детей железной дороги" 28.10.2021
Актер Борис Щербаков госпитализирован с поражением легких 28.10.2021
⧣ США
Фото: youtube.com/ Movieclips Trailers
Вышел трейлер боевика "Тупик" с Брюсом Уиллисом в роли злодея 28.10.2021
Умер актер из "Звездного пути" Дик Эванс 28.10.2021
Netflix опубликовал трейлер продолжения документалки "Король тигров" 28.10.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ 1091 Pictures
Появился трейлер документального фильма о Кевине Смите 28.10.2021
Вышел новый тизер "Дома Gucci" 27.10.2021
⧣ экранизации
Фото: скриншот Canal Homenagem 2 / youtube
Умер создатель теленовеллы "Рабыня Изаура" Жильберту Брага 27.10.2021
Legendary и Тимоти Шаламе официально подтвердили съемки второй "Дюны" 26.10.2021
Появился трейлер второго сезона аниме по Dota 26.10.2021