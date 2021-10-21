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Вышел тизер "Дома Гуччи" с Адамом Драйвером и Леди Гагой

Новости
    21.10.2021, 17:14
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Gaga Daily вышел тизер "Дома Гуччи" (House of Gucci) под 30-секундное вступление песни Mambo Italiano. Премьера намечена на 25 ноября.

Фото: YouTube/ SonyPicturesRU
Вышел первый трейлер экранизации Uncharted на русском языке

В ролике мы видим Адама Драйвера и Леди Гагу в разнообразных нарядах того времени и некоторых других персонажей. Также есть сцены из "Студии 54", со свадьбы героев, на последний кадрах мы видим у кого-то в руках пистолет.

Ранее был показан локализованный трейлер фильма. Лента снята по книге Сары Гей Форден "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности", которой описываются обстоятельства убийства Маурицио Гуччи в 1995 году.

Фильм снял Ридли Скотт (чья "Последняя дуэль" провалилась в прокате).

В других ролях: Джаред Лето (Паоло Гуччи), Аль Пачино (Альдо Гуччи), Джереми Айронс (Родольфо Гуччи), а также Сальма Хайек и Джек Хьюстон.

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