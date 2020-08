Аль Пачино и Де Ниро сыграют в фильме Скотта про убийство Гуччи

Каст нового продюсерского проекта Ридли Скотта про убийство Маурицио Гуччи, главы итальянского модного дома и внука основателя Gucci Гуччио Гуччи, вот-вот потяжелеет.

Как передает Deadline, в настоящее время MGM ведет переговоры об участии в ленте с Аль Пачино, Робертом Де Ниро, Джаредом Лето, Адамом Драйвером, а также Джеком Хьюстоном (Ричард Хэрроу в "Подпольной империи") и Ривом Карни (Дориан Грей в "Страшных сказках").

Названные вполне могут присоединиться к уже заявленной Леди Гаге, которой предстоит сыграть Патрицию "Черную вдову" Реджиани, жену Маурицио, за организацию убийства мужа в середине девяностых проведшую в застенках восемнадцать лет. Она вышла на свободу в 2016-м.

Сценарий фильма написал Роберто Бентивенья. В основе - книга Сары Гей Форден "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности" (The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed).

Ридли Скотт со своей супругой Джанниной Скотт (жена Максимуса в "Гладиаторе"), давно и страстно увлеченной этим проектом, выступят сопродюсерами предприятия.

Уточнено: за Гуччи Скотт плотно возьмется сразу после того, как закончит "Последнюю дуэль". Съемки которой возобновят уже на следующей неделе.