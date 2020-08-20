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Бьорк сыграет славянскую ведьму в фильме режиссера "Маяка"

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    20.08.2020, 18:33
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Исландская певица Бьорк Гудмундсдоттир, широко известная как просто Бьорк, возвращается в кино.

Фото: kinopoisk.ru
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Она сыграет в новом фильме режиссёра Роберта Эггерса "Северянин" (The Northman).

Точных сведений о сюжете нет, но, по информации The Film Stage, события ленты развернутся на рубеже X века в Исландии. Причём Бьорк сыграет некую "славянскую ведьму".

Помимо певицы в картине появятся звёзды предыдущих фильмов Эггерса - Уиллем Дефо ("Маяк") и Аня Тейлор-Джой ("Ведьма"). Но и это ещё не всё: в касте Николь Кидман, Билл и Александр Скарсгорды, а также новейший Дракула - Клас Банг.

Самой заметной ролью Бьорк в кино стал фильм Ларса фон Триера 2000 года "Танцующая в темноте" (Серебряная премия Каннского фестиваля за лучшую женскую роль). После этого она появлялась в фильме-перформансе 2005 года "Растворение мира", к которому она писала музыку.

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