Вышел русский трейлер "Дома Gucci" Ридли Скотта

На YouTube появился локализованный трейлер драмы многократного номинанта премии "Оскар" Ридли Скотта "Дом Gucci", основанной на реальной истории.

"Фамилия Гуччи звучала так сладко, так соблазнительно... Синоним роскоши, стиля, власти. Но она же была их проклятьем", - уведомил синопсис проекта, пояснив, что зрителя поджидает "шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира".

Базой сценария ленты стала книга Сары Гей Форден "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности", рассказывающей про убийство Маурицио Гуччи в 1995-м.

В ролях: лауреат премии "Оскар" Леди Гага - Патриция Реджани, дважды номинат премии "Оскар" Адам Драйвер сыграл Маурицио, лауреат премии "Оскар" Джаред Лето (попробуйте его тут узнать без шпаргалки!) - Паоло Гуччи, лауреат премии "Оскар" Аль Пачино - Альдо Гуччи, лауреат премии "Оскар" Джереми Айронс - Родольфо Гуччи. Плюс на борту номинант премии "Оскар" Сальма Хайек и Джек Хьюстон.

В кино - с 25 ноября.

Ранее был опубликован трейлер исторической драмы Ридли Скотта "Последняя дуэль" - также с Драйвером.