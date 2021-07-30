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Вышел русский трейлер "Дома Gucci" Ридли Скотта

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    30.07.2021, 11:20
Текст:   Олег Усков

На YouTube появился локализованный трейлер драмы многократного номинанта премии "Оскар" Ридли Скотта "Дом Gucci", основанной на реальной истории.

Фото: youtube.com/ HBO Max
Трейлер: в США вышел мультсериал, издевающийся над британской монархией

"Фамилия Гуччи звучала так сладко, так соблазнительно... Синоним роскоши, стиля, власти. Но она же была их проклятьем", - уведомил синопсис проекта, пояснив, что зрителя поджидает "шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира".

Базой сценария ленты стала книга Сары Гей Форден "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности", рассказывающей про убийство Маурицио Гуччи в 1995-м.

В ролях: лауреат премии "Оскар" Леди Гага - Патриция Реджани, дважды номинат премии "Оскар" Адам Драйвер сыграл Маурицио, лауреат премии "Оскар" Джаред Лето (попробуйте его тут узнать без шпаргалки!) - Паоло Гуччи, лауреат премии "Оскар" Аль Пачино - Альдо Гуччи, лауреат премии "Оскар" Джереми Айронс - Родольфо Гуччи. Плюс на борту номинант премии "Оскар" Сальма Хайек и Джек Хьюстон.

В кино - с 25 ноября.

Ранее был опубликован трейлер исторической драмы Ридли Скотта "Последняя дуэль" - также с Драйвером.

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