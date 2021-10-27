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Вышел новый тизер "Дома Gucci"

Новости
    27.10.2021, 17:39
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Silverbird Film Distribution вышел второй тизер "Дома Gucci" (House of Gucci).

Фото: youtube.com/ Pixar
Вышел первый трейлер "Лайтера" - спин-оффа "Истории игрушек"

Менее недели назад мы уже насладились первым тизером - 30-секундное вступление песни Mambo Italiano в исполнении Леди Гаги (Патриция) и красивый видеоряд. Дата премьеры в России перенесена с 25 ноября на 2 декабря.

В ролике мы видим момент знакомства Маурицио (Адам Драйвер) и Патриции, мелькают красивые виды, умопомрачительные наряды, стильные мужчины и женщины.

"Гуччи - как торт: сначала ощущаешь вкус, затем хочешь больше, затем хочешь его только для себя", - говорит Маурицио, и мы слышим забавный "итальянский" акцент Адама. Ближе к концу трейлера уже традиционно мелькает кадр с пистолетом, напоминая зрителю, как закончится эта история.

Фото: kinopoisk.ru
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Ранее был показан локализованный трейлер фильма. Он снят по книге Сары Гей Форден "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности", в которой описываются обстоятельства убийства Маурицио Гуччи в 1995 году.

Фильм снял Ридли Скотт (чья "Последняя дуэль" провалилась в прокате), в других ролях Джаред Лето (Паоло Гуччи), Аль Пачино (Альдо Гуччи), Джереми Айронс (Родольфа Гуччи), а также Сельма Хайек и Джек Хьюстон.

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