Вышел новый тизер "Дома Gucci"

На YouTube-канале Silverbird Film Distribution вышел второй тизер "Дома Gucci" (House of Gucci).

Менее недели назад мы уже насладились первым тизером - 30-секундное вступление песни Mambo Italiano в исполнении Леди Гаги (Патриция) и красивый видеоряд. Дата премьеры в России перенесена с 25 ноября на 2 декабря.

В ролике мы видим момент знакомства Маурицио (Адам Драйвер) и Патриции, мелькают красивые виды, умопомрачительные наряды, стильные мужчины и женщины.

"Гуччи - как торт: сначала ощущаешь вкус, затем хочешь больше, затем хочешь его только для себя", - говорит Маурицио, и мы слышим забавный "итальянский" акцент Адама. Ближе к концу трейлера уже традиционно мелькает кадр с пистолетом, напоминая зрителю, как закончится эта история.

Ранее был показан локализованный трейлер фильма. Он снят по книге Сары Гей Форден "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности", в которой описываются обстоятельства убийства Маурицио Гуччи в 1995 году.

Фильм снял Ридли Скотт (чья "Последняя дуэль" провалилась в прокате), в других ролях Джаред Лето (Паоло Гуччи), Аль Пачино (Альдо Гуччи), Джереми Айронс (Родольфа Гуччи), а также Сельма Хайек и Джек Хьюстон.