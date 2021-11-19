Что в кино: "Французский вестник", "Последняя дуэль", Феррара, Медея

На этой неделе в наш прокат вышли новые фильмы Уэса Андерсона и Ридли Скотта, четвёртая картина Александра Зельдовича, премированный в Локарно эксперимент Абеля Феррары и кое-что ещё.

"Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"

На экране - жизнь редакции вымышленной газеты из Канзаса, обзаведшейся приложением в маленьком французском городке. Репортажи профильных обозревателей с размышлениями об искусстве, взрослении и юношеском бунтарстве, а также захватывающий рассказ о вызволении похищенного бандитами богатого наследника стильно и весело обрамлены газетными рубриками.

Андерсон ностальгически любуется уходящими и уже ушедшими от нас явлениями, намеренно их идеализируя и одновременно с нежностью карикатуризируя, фиксируя для вечности их отшлифованный образ. И показательно игнорируя современную повестку.

Показанный на Каннском фестивале фильм выдающегося визионера - это такой концентрат его творческих методов. Безупречная в любой мелочи картинка с кучей очаровательных деталей в каждом кадре и маниакальная страсть к симметрии, вагон остроумных отсылок, полные добродушной иронии диалоги, демонстративное ретроградство. И, конечно, легион звёзд первой величины в касте, от количества которых в глазах рябило ещё при просмотре трейлеров.

Что самое забавное, именно это и стало главным поводом для недовольства ряда критиков - "Французский вестник" оказался "слишком уэсандерсоновским". Но преданные поклонники Уэса это как серьёзную претензию вряд ли воспримут - и, конечно, будут правы.

"Последняя дуэль"

Фото: kinopoisk.ru

Неутомимый Ридли Скотт представил почти трёхчасовое полотно, рассматривающее реальные события, произошедшие во Франции XIV века, через актуальную феминистскую оптику.

Дело было так: рыцарь Жан де Карруж (Мэтт Дэймон) вернулся из похода и узнал, что некогда друг, а теперь - враг и соперник Жак Ле Гри (Адам Драйвер) изнасиловал его супругу Маргарит (Джоди Кормер). Обвинённый, до того заручившийся покровительством местного сюзерена (маленькая, но очень смешная роль Бена Аффлека), всё отрицал, и оскорблённый муж прибег к устаревшему в то время обычаю суда поединком. Смысл его в том, что в смертельной схватке бог должен принять сторону того, кто прав. Таким образом Жан ставит на кон жизнь не только свою, но и жены - в случае его поражения Маргарит ждёт мучительная смерть за лжесвидетельство.

Скотт избрал "расёмоновский" формат повествования, продемонстрировав одни и те же события со стороны всех троих действующих лиц. Мастерски меняя акценты, он показывает, как легко манипулировать зрительским отношением к героям и даже антигерою. Де Карруж предстаёт поочерёдно то эпическим героем-мстителем, то тупоголовым воякой, то тщеславным и жалким самодуром. Ле Гри, оставаясь подлецом и насильником, во время собственной "презентации" становится несколько более понятным. Но только взгляд несчастной Маргарит, опороченной, униженной, оболганной и оказавшейся вдобавок перед угрозой кошмарной казни, Скотт недвусмысленно (даже подчеркнув это специальным титром для самых глупых) объявляет истинным.

Собственно, вот такая прямолинейность, переходящая в дидактичность, делает эту (очередную) деконструкцию средневекового героического мифа утомительной. Скотт непременно напомнит прямым текстом, что женщина не ценилась как личность, а для наглядности сравнит положение прекрасного пола в то тёмное время со статусом племенной кобылы.

"Нули и единицы"

Фото: kinopoisk.ru

Абель Феррара снова снял нечто в своём излюбленном жанре "мрачное не пойми что". Американский солдат (Итан Хоук) прибывает в Рим с неясным (в том числе и ему, чего он не скрывает) заданием и блуждает по ночным улицам Вечного города в поисках своего похищенного брата (тоже Итан Хоук) - то ли анархиста, то ли коммуниста - короче говоря, "революционера". Это, если позволите, фабула.

Вокруг мельтешат какие-то фашисты, бомжи-заговорщики, азиаты, мусульмане и, конечно, русские бандиты. Точнее - бандитки, пошлые, мерзкие бабёнки, хохочущие и неестественно визжащие нарочитую бессмыслицу по-русски. Что всем этим малоприятным людям нужно от героя и друг от друга, опять же, не знают ни они сами, ни актёры, их играющие, ни, по всей видимости, сам Феррара. Точнее, цель мерзких русских бабёнок всё-таки выясняется, но от этого общая нелепость картины приобретает ещё большие масштабы.

Большинство персонажей хмурятся и между длинными паузами многозначительно бормочут пространную чушь. Иногда они подолгу протирают руки санитайзером и напяливают маски - это, значит, пандемийное время обозначено. А в какой-то момент взрывается Ватикан (причём сам взрыв, похоже, рисовал в самом простом графическом редакторе отстающий школьник), что судя по всему, как-то связано с братом-революционером. Или не связано.

А заканчивается всё неожиданно оптимистичными кадрами, как бы компенсирующими весь предшествующий криптоапокалиптический бред, но ещё менее осмысленными (попытайтесь это себе представить). Словом, встречайте лауреата премии фестиваля в Локарно за лучшую режиссуру.

"Медея"

Фото: kinopoisk.ru

Александр Зельдович снимает кино раз в десятилетие, и три его предыдущие работы стабильно привлекали внимание. Привлечёт и "Медея" (тоже, кстати, показанная в Локарно), очередное переложение знаменитого мифа, неоднократно адаптированного для экранов, в том числе - Пьером Паоло Пазолини и Ларсом фон Триером.

Безымянную главную героиню играет грузинка Тинатин Далакишвили ("Звезда" и "Фея" Анны Меликян), что с учётом первоисточника довольно иронично. У неё двое детей от возлюбленного по имени Алексей (Евгений Цыганов). Когда тот наконец решает уйти к ней от нелюбимой жены и забрать новую семью в Израиль, на пути оказывается брат протагонистки, шантажирующий пару. Братоубийство как будто открывает дорогу к счастью, но после того, как Алексей - уже в Израиле - случайно узнаёт криминальные детали их подготовки к переезду, его чувства охладевают. Отверженная женщина бьётся в яростной истерике, а потом отправляется в большое секс-турне по Земле обетованной, исступлённо, до потери сознания (буквально) отдаваясь различным попутчикам и заканчивая эскортом. Однажды они снова встретятся с Алексеем, и тогда воплотится всем заранее известная трагедия.

Античный сюжет (как видим, принципиальных изменений он не претерпел) в современных декорациях, к тому же обильно сдобренный натуралистичным сексом, выглядит по меньшей мере странно и не в лучшем смысле гротескно. В контексте нашей с вами реальности за деструктивным безумием нео-Медеи видится не столько архетип, сколько опасная и навязчивая социопатка, чему особенно способствует не в меру экспрессивная игра актрисы и её громкие монотонные реплики.

"Монстр: Начало"

Фото: kinopoisk.ru

Своим локализованным названием фильм Aileen Wuornos: American Boogeywoman обязан фильму 2003 года "Монстр", рассказывавшему о том, как самая известная серийная убийца-женщина Эйлин Уорнос дошла до жизни такой. В 2004-м за главную в нём роль загримированная до неузнаваемости Шарлиз Терон получила "Оскар".

У новой картины об Эйлин амбиции явно поскромнее. Из известных актёров тут только Тобин Белл, давно похоронивший свою славу "Конструктора" под кучей хорроров и триллеров категории "Б". Играет Тобин мужа Эйлин, с которым она успела прожить несколько месяцев ещё до старта преступной "карьеры", а потом со скандалом развелась. Тогда она была молода и, по собственным словам, симпатична. Потому в роли Эйлин мы видим Пейтон Лист.

Миловидная барышня, уже накопившая сомнительный багаж, выходит за богача - к явному неудовольствию окружения последнего. Но бойкая девица не лыком шита и в обиду себя давать не намерена. Развязка конфликта, естественно, кровава и печальна. К особой достоверности тут, конечно, никто не стремится, равно как и на какую-либо художественную ценность никто не претендует.

"Приключения Пильи"

Фото: kinopoisk.ru

Французский мультик про бедную сиротку, спасающую принца. Наследника трона злой конкурент по ошибке не убил, а превратил в котоцыпа - смесь кота с петухом, то есть. Вместе с туповатым, но добродушным стражником, плохо каламбурящим шутом и милыми зверьками она отправляется за противоядием.

Симпатичный мультик в недурно отрисованном сеттинге европейского средневековья (не показывайте Ридли Скотту), который был бы ещё лучше, если бы создатели не увлеклись модой на юмор про отходы жизнедеятельности млекопитающих.

"Друг на продажу"

Фото: kinopoisk.ru

Неудачливый коммерсант с наклонностями авантюриста, попав по-крупному на деньги, затевает очередную глупость. В центр мошеннической схемы он помещает своего лучшего друга - ДПС-ника, который как раз только что болезненно расстался с любимой. Презентуя товарища как "мачо-миллионера" в поисках любви, он продаёт ищущим счастья женщинам право на свидание с завидным холостяком. И те начинают за ничего не понимающим бедолагой с визгом гоняться.

Не самая кошмарная - при такой конкуренции это неудивительно - отечественная комедия про дружбу и "настоящую любовь", но всё равно несуразная до чёртиков.

"Дурное воспитание"

Фото: kinopoisk.ru

Очередная известная картина Педро Альмодовара, побывавшая в каннском конкурсе в 2004-м.

На пороге молодого режиссёра Энрике объявляется смазливый юноша, представляющийся другом (и даже чуть больше) его детства Игнасио. И предлагает сценарий, явно вдохновлённый печальным эпизодом времён их совместного обучения в католическом интернате. Сценарий Энрике нравится, но вот с Игнасио что-то не так, к тому же он сам просит называть его иначе.

Мелодрама, стремительно перетекающая в триллер и наполненная гомосексуальным эротизмом, что поклонников Альмодовара наверняка никак не смутит. Для них фильм и привезли.

Также в кино: "Небо" - фильм о российских лётчиках, сбитых турецким истребителем в Сирии; байопик об отце Серены и Винус Уильямс "Король Ричард" с Уиллом Смитом в главной роли; мрачная российская драма "Молоко птицы"; канадский хоррор-боевик "Лощина мертвецов"; мультфильм "Робокар Поли. Новое приключение!"

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