Уилл Смит отдал часть своих гонораров актерам фильма "Король Ричард"

Актер, режиссер, продюсер и музыкант Уилл Смит растрогал поклонников широким жестом. Смит из собственных денег компенсировал актерам фильма "Король Ричард" недополученные ими бонусы, сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм о детстве теннисисток Серены и Винус Уильямс выйдет в мировой прокат 19 ноября 2021 года. Уилл Смит выступил продюсером картины, а также сыграл в ней главную роль - отца знаменитых спортсменок.

Когда Смит получил гонорар за свою работу (по сообщению издания, его сумма составила около 40 млн долларов), он лично выписал актерскому составу "Короля Ричарда" чеки. Деньги получили актрисы Санийя Сидни и Деми Синглтон, исполняющие роли сестер, а также Тони Голдуин, Онжаню Эллис, Джон Бернтал и другие.

Ни сам Смит, ни его представители данный факт никак не прокомментировали.

Напомним, руководство компании Warner Bros. перешло к гибридной модели распространения фильмов. Это означает, что теперь вместе с премьерой фильма в кинотеатрах новинка почти одновременно становится доступна на популярных стриминговых сервисах типа Netflix, HBO и тому подобных. Многие голливудские актеры и актрисы были возмущены этим фактом, ведь тем самым они недополучают денег (звезды имеют проценты только с кинопроката). "Король Ричард" также должен выйти в кинотеатрах 19 ноября, и в тот же день состоится релиз картины на сервисе HBO Max.

Гибридная съема была придумана как итог коронавирусного 2020 года, который стал для кинобизнеса худшим со времен Второй мировой войны. Из-за массового закрытия кинотеатров и снижения кассовых сборов кинопроизводители решили уделить внимание стриминговым сервисам.

Широкий резонанс история получила после скандала со Скарлетт Йоханссон. Актриса подала в суд на Disney, обвиняя компанию в том, что из-за одновременного выхода "Черной вдовы" в кинотеатрах и в интернете она недополучила десятки миллионов долларов, которые составляли проценты от сборов. Позже конфликт был урегулирован, Йоханссон добилась дополнительной компенсации. А Disney, в свою очередь, пообещали пересмотреть будущие контракты с актерами.