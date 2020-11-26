Вышел трейлер комедии "Друг на продажу" с Мирославой Карпович

В Сети появился трейлер новой отечественной комедии "Друг на продажу".

Синопсис следующий. Главный герой - "непутёвый бизнесмен Гоша" (Антон Богданов), открывающий брачное агентство и запускающий активную рекламную кампанию, лицом которой делает своего друга Ивана (Антон Пампушный). Причём - не предупредив его об этом. В результате Иван вдруг обнаруживает, что на него охотятся незамужние девушки: Гоша представил его как "мачо-миллионера".

Режиссёр фильма - Александр Данилов (сериал "Квест" с Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце).

Помимо Богданова и Пампушного, в фильме снялись резидент Comedy Club Вадим Галыгин и звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович, а также Алина Алексеева ("Кухня", "Магомаев", "Ёлки новые"), Максим Коновалов (звезда "Бумера", чему посвящена отдельная шутка, показанная в трейлере), Женя Малахова ("А зори здесь тихие…", "Донбасс. Окраина"), Ирина Антоненко ("Золотая клетка", "Магомаев"), Михаил Башкатов ("Кухня"), Игорь Гаспарян ("Изображая жертву"), Вячеслав Гуливицкий ("Домашний арест", "Звоните ДиКаприо!") и другие.

Премьера комедии намечена на первый квартал 2021 года.