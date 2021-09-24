Вышел трейлер российской комедии "Друг на продажу"

Вышел новый трейлер комедии "Друг на продажу", иллюстрирующий народную мудрость "дружба дружбой, а табачок врозь". Начало проката - 11 ноября.

В активе режиссера Александра Данилова пока только сериалы ("Квест" и "Двойник"), сценарий является плодом творчества пяти авторов.

Герой Антона Богданова ("Майор Гром: Чумной Доктор", "Огонь") по имени Гоша задолжал серьезным людям деньги и планирует быстро и нетривиально заработать на продаже слотов на свидания со своим другом Ваней (Антон Пампушный из "Балканского рубежа" и "Экипажа"). Того как раз бросила подруга, накатило разочарование в женщинах и жизни.

Гоша разворачивает бурную деятельность на сайтах знакомств и лепит из гаишника настоящего "мачо-миллионера из Москвы" в несколько кликов. Затем он планирует собрать с каждой провинциальной претендентки на сердце друга по 5 тысяч рублей за трёхминутное свидание, но где-то в идеальном бизнес-плане есть просчёт.

Предыдущий трейлер - здесь.