Новости

Вышел трейлер цифрового релиза "Зоны 414" 14:35
Шон Бин и Никола Уокер снимутся в новом сериале BBC 13:53
Сериал "Девчонки из Дерри" закроется после третьего сезона 13:47
Умер актер из "Санта-Барбары" Бэзил Хоффман 13:37
Умер актер из "Команды "А" Тим Доннелли 13:23

Вышел трейлер российской комедии "Друг на продажу"

Новости
    24.09.2021, 13:33
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Вышел новый трейлер комедии "Друг на продажу", иллюстрирующий народную мудрость "дружба дружбой, а табачок врозь". Начало проката - 11 ноября.

Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Вышел трейлер триллера про маньяка "Казнь" с Юлией Снигирь

В активе режиссера Александра Данилова пока только сериалы ("Квест" и "Двойник"), сценарий является плодом творчества пяти авторов.

Герой Антона Богданова ("Майор Гром: Чумной Доктор", "Огонь") по имени Гоша задолжал серьезным людям деньги и планирует быстро и нетривиально заработать на продаже слотов на свидания со своим другом Ваней (Антон Пампушный из "Балканского рубежа" и "Экипажа"). Того как раз бросила подруга, накатило разочарование в женщинах и жизни.

Гоша разворачивает бурную деятельность на сайтах знакомств и лепит из гаишника настоящего "мачо-миллионера из Москвы" в несколько кликов. Затем он планирует собрать с каждой провинциальной претендентки на сердце друга по 5 тысяч рублей за трёхминутное свидание, но где-то в идеальном бизнес-плане есть просчёт.

Предыдущий трейлер - здесь.

Новости

Вышел трейлер триллера про маньяка "Казнь" с Юлией Снигирь 13:18
Netflix приобрел права на экранизацию произведений Роальда Даля 13:10
Мультфильм о Супер Марио с голосом Криса Прэтта выйдет в декабре 2022 12:07
Вышел трейлер "Кошачьих миров Луиса Уэйна" с Камбербэтчем 11:58
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Исследование: что россияне смотрели летом 23.09.2021
Вышел трейлер "Учёности плодов" Угольникова с Безруковым и Бондарчуком 23.09.2021
Вышел трейлер фильма Сергея Дебижева о русском роке 23.09.2021
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер драмы "Спенсер: тайна принцессы Дианы" 11:38
Трейлер: еще один культовый злодей появится в сериале "Бэтвумен" 11:26
Супермен сделал Джокеру фаталити в трейлере Injustice 10:43
⧣ комедия
Фото: twitter.com/ strongblacklead
Умер "крестный отец черного кино" Мелвин Ван Пиблз 11:00
Умер режиссер комедии с Джулией Робертс "Ноттинг Хилл" Роджер Мишелл 10:36
Трейлер: Netflix анонсировал французскую комедию о пандемии 23.09.2021