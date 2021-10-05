Появился трейлер российской драмы с Александром Палем "День мертвых"

На YouTube канале "Tenletters" вышел трейлер драмы "День мертвых".

Поездка матери и сына в родительский день на кладбище становится для обоих настоящим испытанием. Им нужно навестить пять могил в разных местах, и они отправляются в дорогу, которая превращается в метафорическое путешествие в глубь проблем родителей и детей, а также их собственных жизней и семейных неурядиц.

Фильм выйдет на экраны 3 февраля 2022 года.

Режиссер - Виктор Рыбаков. В ролях - Александр Паль ("Никто", "Горько!") и Агриппина Стеклова ("Легкий способ бросить курить", "Казнь").