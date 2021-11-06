Вышел новый тизер четвертого сезона "Очень странных дел"

На YouTube-канале сервиса Netflix появился новый, вот уже четвертый ролик очередного сезона топ-шоу "Очень странные дела" (которого все уже до смерти заждались - дотянулся проклятый коронавирус) с подзаголовком "Добро пожаловать в Калифорнию".

Как и три предыдущих, выглядит он отлично - умиротворяющие ретро-кружавчики и буквально взрывной ураганный финал.

В комментариях - стоны и слезы радости. Притом, что точную дату премьеры нам так и не обозначили.

Шоу, напомним, дебютировало в 2016-м. Третий сезон вышел в 2019-м. В центре - инфернальные события в маленьком вымышленном городке в Индиане в 80-х, где из секретного правительственного центра убегает девочка-экстрасенс.