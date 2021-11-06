Новости

Трейлер: Майк Тайсон и "Гора" из "Игры престолов" в арабском боевике 16:47
Съемки второй "Черной пантеры" остановлены из-за травм главной актрисы 16:30
"И слава Богу": Певцов объяснил, почему перестал сниматься в кино 16:15
Актер Андрей Бурковский передумал уходить из МХТ 14:48
26-летняя певица Марилия Мендонса погибла в авиакатастрофе 14:22

Вышел новый тизер четвертого сезона "Очень странных дел"

Новости
    06.11.2021, 17:38
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Stranger Things Фото: youtube.com/ Stranger Things
Фото: youtube.com/ Stranger Things

На YouTube-канале сервиса Netflix появился новый, вот уже четвертый ролик очередного сезона топ-шоу "Очень странные дела" (которого все уже до смерти заждались - дотянулся проклятый коронавирус) с подзаголовком "Добро пожаловать в Калифорнию".

Фото: kinopoisk.ru
Трейлер: Майк Тайсон и "Гора" из "Игры престолов" в арабском боевике

Как и три предыдущих, выглядит он отлично - умиротворяющие ретро-кружавчики и буквально взрывной ураганный финал.

В комментариях - стоны и слезы радости. Притом, что точную дату премьеры нам так и не обозначили.

Шоу, напомним, дебютировало в 2016-м. Третий сезон вышел в 2019-м. В центре - инфернальные события в маленьком вымышленном городке в Индиане в 80-х, где из секретного правительственного центра убегает девочка-экстрасенс.

Новости

Появился трейлер британского фильма ужасов "Отец мух" 14:20
"Саманта" из "Секса в большом городе" сыграет в спин-оффе другого сериала 14:12
Новый директор МХАТа объяснил решение отменить спектакль с Бузовой 14:02
Вышел русский трейлер сериала "Реальная история" 13:37
⧣ США
Фото: KinoPoisk
Появились новые подробности о сюжете "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном 13:34
В Сеть слили видео сцену после титров "Вечных" с новым персонажем 12:56
На Манхэттене будут сдавать квартиру Кэрри из "Секса в большом городе" 05.11.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Netflix Russia анонсировал выход тайваньского сериала "Свет в ночи" 12:48
Умер британский актер, ведущий "Угадай мелодию" Лайонел Блэр 05.11.2021
Умер актер из "Секретных материалов" и "Стартрека" Уильям Лакинг 05.11.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Несколько стран Ближнего Востока запретили фильм "Вечные" от Marvel 05.11.2021
Вышел трейлер фильма "Лебединая песня" с Махершалой Али 05.11.2021
Вышел второй трейлер "Обители зла: Раккун-Сити" на русском языке 04.11.2021