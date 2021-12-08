Сайт Metacritic опубликовал список 10 лучших фильмов 2021 года

Ресурс Metacritic вывел свой топ-10 лучших фильмов 2021 года, скомпилированный из рейтингов ведущих изданий.

При расчетах учитывается место фильма в списках, вне зависимости от их длительности: три балла картина получает за каждое первое место, два балла за второе место и один балл за 3-10 место и 0,5 балла, если в списке больше 10 пунктов и он стоит ниже 10 места.

1. "Власть пса" - 16 баллов

2. "Сядь за руль моей машины" - 12,5 балла

3. "Лето соула" - 10 баллов

4. "Худший человек на свете" - 9 баллов

5. "Лакричная пицца" - 7,5 балла

6. "Память" - 7 баллов

7. "Французский вестник" - 6,5 балла

8. "Аннетт" - 6 баллов

9. "Холодный расчёт" - 5,5 балла

10. "Безумное кино для взрослых" - 5 баллов

Ранее по такой же методике Metacritic вывел топ-13 сериалов уходящего года.