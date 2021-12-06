Metacritic опубликовал список 13-ти лучших сериалов 2021 года

Ресурс Metacritic вывел свой рейтинг лучших шоу 2021 года. Уточняется, что он составлен по данным на 4 декабря и довольно хитроумным способом: это список телешоу, наиболее часто упоминаемых отдельными критиками в их топ-10. Система баллов работает следующим образом - три балла сериал получает за каждое первое место в рейтинге таких изданий, как TIME, Variety, The New York Times, IndieWire, Esquire, два балла за второе место и один балл за 3-10 место. Если сериал находится в списке ниже 10 места, он получает 0,5 балла.
Выглядит чертова дюжина так:
1. "Наследники" - 20 баллов.
2. "Хитрости" - 14 баллов.
3. "Подземная железная дорога" - 12 баллов.
4. "Псы резервации" - 10 баллов.
5. "Белый лотос" - 9 баллов.
6. "Мейр из Исттауна" - 9 баллов.
7. "Ванда/Вижн" - 8 баллов.
8. "Другие двое" - 5 баллов.
9. "Тед Лассо" - 5 баллов.
10. "Убийства в одном здании" - 4 балла.
11. "Шершни" - 4 балла.
12. "Чем мы заняты в тени" - 4 балла.
13. "Как афроамериканская кухня преобразила Америку" - 4 балла.