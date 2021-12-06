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Metacritic опубликовал список 13-ти лучших сериалов 2021 года

Новости
    06.12.2021, 15:07
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Ресурс Metacritic вывел свой рейтинг лучших шоу 2021 года. Уточняется, что он составлен по данным на 4 декабря и довольно хитроумным способом: это список телешоу, наиболее часто упоминаемых отдельными критиками в их топ-10. Система баллов работает следующим образом - три балла сериал получает за каждое первое место в рейтинге таких изданий, как TIME, Variety, The New York Times, IndieWire, Esquire, два балла за второе место и один балл за 3-10 место. Если сериал находится в списке ниже 10 места, он получает 0,5 балла.

Выглядит чертова дюжина так:

1. "Наследники" - 20 баллов.

2. "Хитрости" - 14 баллов.

3. "Подземная железная дорога" - 12 баллов.

4. "Псы резервации" - 10 баллов.

5. "Белый лотос" - 9 баллов.

6. "Мейр из Исттауна" - 9 баллов.

Фото: kinopoisk.ru
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7. "Ванда/Вижн" - 8 баллов.

8. "Другие двое" - 5 баллов.

9. "Тед Лассо" - 5 баллов.

10. "Убийства в одном здании" - 4 балла.

11. "Шершни" - 4 балла.

12. "Чем мы заняты в тени" - 4 балла.

13. "Как афроамериканская кухня преобразила Америку" - 4 балла.

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