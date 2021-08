Вышел трейлер третьего сезона ситкома "Чем мы заняты в тени"

Сразу две хорошенькие новости: а) вышел полноценный трейлер третьего сезона несказанно смешного пародийного ситкома "Чем мы заняты в тени"; б) шоу уже продлено на четвертый сезон - еще до премьеры третьего (2 сентября).

Ролик помещен на YouTube и за две минуты убедительно дает понять, что программа не сбавляет темпа накала.

Напомним: речь про группу разной степени древности вурдалаков с крайне низким айкью, проживающих коммуной и нескончаемо попадающих в идиотские казусы в попытке интегрироваться в современное общество.

Базис сериала What We Do in the Shadows - мокьюментари-комедия Тайки Вайтити и Джемейна Клемента "Реальные упыри", премьера которой состоялась в 2014-м на фестивале инди-кино Сандэнс.

В основе ленты, в свою очередь, - короткометражка What We Do In The Shadows: Interviews With Some Vampires, снятая парочкой в 2005-м.

Первый сезон "Тени" вышел в марте 2019-го. Плюс в 2018-м стартовал его спин-офф - "Паранормальный Веллингтон", героями стали полицейские недотёпы, на пару минут появляющиеся в оригинальном фильме.

"Веллингтон" тоже продлен: четвертый его сезон выйдет в следующем году.