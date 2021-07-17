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Вышел тизер 3-го сезона хоррор-ситкома "Чем мы заняты тени"

Новости
    17.07.2021, 17:04
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ JoBlo Streaming & TV Trailers Фото: youtube.com/ JoBlo Streaming & TV Trailers
Фото: youtube.com/ JoBlo Streaming & TV Trailers

Третий сезон крайне уморительного сериала "Чем мы заняты в тени", выросшего из одноименной хоррор-комедии, известной российскому зрителю как "Реальные упыри", обзавелся тизером.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер третьего сезона сериала DC "Титаны"

В нем древний эксцентричный вурдалак Нандор Безжалостный (Кайван Новак) наконец-то выходит из дома днем, чем счастлив… но тут же выясняется, что это всего лишь виртуальная реальность. К тому же - травматичная.

Сериал вернется на экраны 2 сентября. В сезоне намечены десять эпизодов.

"Реальные упыри" (What We Do in the Shadows) - мокьюментари Тайки Вайтити и Джемейна Клемента. Премьера ленты состоялась 2014 года на фестивале Сандэнс. В основе его - короткометражка What We Do In The Shadows: Interviews With Some Vampires, снятая названной парочкой в 2005-м. Первый сезон сериала вышел в марте 2019-го.

Плюс в 2018-м стартовал спин-офф шоу - "Паранормальный Веллингтон" - героями которого стали недотепы-полицейские, эпизодически появлявшиеся в оригинальном фильме. Четвертый сезон "Веллингтона" выйдет в следующем году.

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