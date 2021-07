Вышел тизер 3-го сезона хоррор-ситкома "Чем мы заняты тени"

Третий сезон крайне уморительного сериала "Чем мы заняты в тени", выросшего из одноименной хоррор-комедии, известной российскому зрителю как "Реальные упыри", обзавелся тизером.

В нем древний эксцентричный вурдалак Нандор Безжалостный (Кайван Новак) наконец-то выходит из дома днем, чем счастлив… но тут же выясняется, что это всего лишь виртуальная реальность. К тому же - травматичная.

Сериал вернется на экраны 2 сентября. В сезоне намечены десять эпизодов.

"Реальные упыри" (What We Do in the Shadows) - мокьюментари Тайки Вайтити и Джемейна Клемента. Премьера ленты состоялась 2014 года на фестивале Сандэнс. В основе его - короткометражка What We Do In The Shadows: Interviews With Some Vampires, снятая названной парочкой в 2005-м. Первый сезон сериала вышел в марте 2019-го.

Плюс в 2018-м стартовал спин-офф шоу - "Паранормальный Веллингтон" - героями которого стали недотепы-полицейские, эпизодически появлявшиеся в оригинальном фильме. Четвертый сезон "Веллингтона" выйдет в следующем году.