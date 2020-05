Сериал Тайки Вайтити "Чем мы заняты в тени" продлен на третий сезон

Сериал канала FX "Чем мы заняты в тени" продлён на третий сезон, сообщает Deadline.

Второй, напомним, ещё не завершился - финальный эпизод выйдет 10 июня. В одну из серий текущего сезона, как мы писали ранее, эффектно заглянул сам Марк Хэмилл.

"Чем мы заняты в тени" (What We Do in the Shadows) - сериал Тайки Вайтити, основанный на его же фильме "Реальные упыри", который на самом деле в оригинале называется точно так же (нам не привыкать к креативу локализаторов).

Первый сезон вышел в прошлом году.