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Сериал Тайки Вайтити "Чем мы заняты в тени" продлен на третий сезон

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    25.05.2020, 12:05
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сериал канала FX "Чем мы заняты в тени" продлён на третий сезон, сообщает Deadline.

Второй, напомним, ещё не завершился - финальный эпизод выйдет 10 июня. В одну из серий текущего сезона, как мы писали ранее, эффектно заглянул сам Марк Хэмилл.

"Чем мы заняты в тени" (What We Do in the Shadows) - сериал Тайки Вайтити, основанный на его же фильме "Реальные упыри", который на самом деле в оригинале называется точно так же (нам не привыкать к креативу локализаторов).

Первый сезон вышел в прошлом году.

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