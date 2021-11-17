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Вышел русский трейлер каннибальского сериала с Кристиной Риччи "Шершни"

Новости
    17.11.2021, 11:10
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Amediateka Фото: youtube.com/ Amediateka
Фото: youtube.com/ Amediateka

В честь официального российского релиза сервис Anediateka представил новый локализованный трейлер черного многосерийного драматического триллера "Шершни".

Фото: sonypictures.ru
Вышел второй трейлер "Человека-паука: Нет пути домой" на русском языке

Стартовый эпизод шоу уже доступен подписчикам, второй выйдет 22 ноября. И размещенный на YouTube-канале площадки ролик продолжает раскрывать зловещие интриги сериала.

В главных ролях - Кристина Риччи, Джульетт Льюис и Мелани Лински. В центре - история женской школьной футбольной команды, самолет которой по пути на соревнования терпит катастрофу в нехоженых районах Канады. И дальше - "Повелитель мух" на максималках: старшеклассницы постепенно теряют человеческий облик, вспомнив старые обиды, разбиваются на кланы и в какой-то момент прибегают к каннибализму.

В первом сезоне заявлены десять серий.

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