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Вышел трейлер каннибальской драмы с Кристиной Риччи "Шершни"

Новости
    09.08.2021, 12:55
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ SHOWTIME Фото: youtube.com/ SHOWTIME
Фото: youtube.com/ SHOWTIME

Канал Showtime представил наконец-то на YouTube тизер-трейлер своей суровой драмы "Шершни" (Yellowjackets) - "Повелителя мух" на максималках. С Кристиной Риччи, Джульетт Льюис и Мелани Лински в главных ролях.

Фото: kinopoisk.ru
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Шоу расскажет про злоключения женской команды по футболу, состоящей из старшеклассниц и преподавателей, в силу обстоятельств вынужденных прибегнуть к каннибализму - в борьбе за жизнь: их самолет терпит крушение в нехоженых гущах Онтарио.

В результате спортсменки неуклонно теряют человеческий облик и всякую цивилизованность, постепенно разбиваясь на кланы воинственных и злобных людоедок.

В сериале будут вскрыты два временных пласта - непосредственно катастрофа и ее последствия, и то, как спасенные через 25 лет будут бороться с памятью о перенесенном мраке.

Фото: youtube.com/ Netflix
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В этом месте стоит уже напомнить о знаменитой авиакатастрофе осени 1972-го в Андах, где на борту самолета находилась мужская команда по регби, выжившие члены которой питались морожеными трупами своих погибших товарищей. Трагедии посвящено несколько книг и фильмов, самый известный из которых - душераздирающий "Выжить" Фрэнка Маршалла 1992 года.

Пилот сериала поставит Карин Кусама ("Эон Флакс", "Тело Дженифер", сериал "Человек в высоком замке").

В первом сезоне десять эпизодов. Премьера - осенью.

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