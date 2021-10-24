Что в кино: "Хэллоуин убивает", Камбербэтч и котики, Безруков и немка

В российском прокате - продолжение "Хэллоуина", байопик про художника-кошатника, Сергей Безруков крутит роман с нацисткой в музее Пушкина, мультик про сломанного робота, режиссёрский дебют Даниэля Брюля, новый триллер Джо Карнахана, "Возвращение" Педро Альмодовара.

"Хэллоуин убивает"

Как вы понимаете, ни в каком пожаре Майкл Майерс в финале предыдущего фильма не сгорел. Потому что Майкл Майерс бессмертный, а ещё потому что нельзя же просто так взять и не продолжить франшизу, раз уж фанбаза так радостно слопала осовремененную феминистским пафосом реплику оригинала 1978-го.

В новой части перезапуска феминизм уступил место надрывной социалочке. Теперь Лори Строуд в исполнении Джейми Ли Кёртис просто валяется в больнице и ноет, пока Майерс продолжает творить в городке кровавый хаос. Между тем небезразличные горожане собираются прекратить беспредел и недолго думая решают, что помочь в этом может спонтанный самосуд над первым попавшимся психически больным. Таким образом авторы назидательно поучают: вот как, мол, быстро напуганная толпа впадает в скотское состояние, за считанные секунды напрочь лишаясь последних остатков разума.

В общем, добавляя новомодные социально-политические оттенки, "Хэллоуин" Дэвида Гордона Грина всё же блюдёт главную традицию линейки: неубиваемое абсолютное зло в лице брутального Майкла Майерса (на всякий случай его природу объяснят вслух, если вы вдруг не поняли до сих пор) снова устраивает беспредел в сонном царстве идиотов под замечательную музыку Джона Карпентера. Поклонникам, впрочем, больше и не надо, что показал успех фильма 2018-го. И, несомненно, подтвердят сборы сиквела.

"Кошачьи миры Луиса Уэйна"

Фото: kinopoisk.ru

Трогательный байопик с Бенедиктом Камбербэтчем о непростой жизни известного английского иллюстратора, хорошо известного любому настоящему кошатнику.

Молодой эксцентрик, содержавший своих сестёр, женился на гувернантке (Клэр Фой), моментально став изгоем в консервативном викторианском обществе. Но продолжил поддерживать не слишком благодарных родственниц. Самая младшая чуть позже станет буйнопомешанной и отправится в сумасшедший дом.

Сам Луис к концу жизни тоже обнаружит серьёзные проблемы с психическим здоровьем - ему диагностируют шизофрению. Однако характерные странности художник демонстрировал всю жизнь. Между тем его знаменитых антропоморфных котиков мы бы без них не увидели.

На редкость удачный по нашим временам биографический фильм, снятый с большой любовью к кошкам и их главному популяризатору в Англии. В компании с великолепным Камбербэтчем и очаровательной Фой - Тоби Джонс, а также Ник Кейв в маленькой, но искромётной роли Герберта Уэллса.

"Учёности плоды"

Фото: kinopoisk.ru

Игорь Угольников, чьему продюсерскому таланту многие благодарны за "Брестскую крепость", почти общепризнанно один из лучших постсоветских фильмов о Великой Отечественной, вновь обратился к тонкой теме, на сей раз - в качестве режиссёра и сосценариста. И, думается, значительную часть его аудитории "Учёности плоды" разочаруют.

Место действия - занятый нацистами дом-музей Пушкина в Михайловском. В числе оккупантов - молодая фрау по фамилии Шиллер (Настасья Кербенген), по семейной легенде - из потомков великого немецкого поэта, профессор литературы, трепетно относящаяся к русской классике. Она терпеливо объясняет вышестоящим неотёсанным воякам, что даже у унтерменшей встречалось великое искусство, которое следует уважать и беречь. Беда в том, что русские валенки сами свои сокровища не ценят - не считая разве что пожилой супружеской пары смотрителей (Угольников и Анастасия Мельникова), готовых ради спасения музея на унизительную сделку с самим сатаной. Вот взять хотя бы персонажа Сергея Безрукова, которого тоже зовут Сергей. Мастер на все руки, умница, талант. И электричество вернёт, и пианино отремонтирует. А читать, представьте себе, не умеет. Что не мешает фрау Шиллер поддаться простому мужицкому обаянию.

Чреватые серьёзными неприятностями нежные чувства к местному сельскому ловеласу - не единственная проблема белокурой арийской валькирии. Она откровенно бесит начальство своим "русофильством", всячески противодействуя попыткам вывезти из Архангельского то, что ещё не вывезли. Потому что цель её благородна - научить аборигенов ценить своих гениев. И аборигены, включая засевших неподалёку партизан, этой мыслью таки проникаются, причиняя фрау Шиллер и молодому офицеру верхмата Дантесу (да, офицеру вермахта Дантесу, одной фрау Шиллер мало) массу неприятностей.

Вполне вероятно, эта история, явно задуманная, чтобы напомнить соотечественникам о важном, не вызывала бы такого раздражения, граничащего с недоумением, если бы не была помещена в до сих пор остающийся сверхчувствительным контекст ВОВ. Но она помещена.

"Неисправимый Рон"

Фото: kinopoisk.ru

Новый мультик от студии 20th Century Fox пытается найти универсальную формулу для воспитания детишек во времена технологического бума.

Действие происходит в недалёком будущем, где вместо смартфона у каждого школьника есть би-бот, эдакая смесь андроида и гаджета. Нет его только у Барни - паренька из бедной семьи болгарских иммигрантов (этому факту мы обязаны немалым количеством грубой восточноевропейской клюквы). Из-за этого герой чувствует себя - да и на самом деле является - аутсайдером в школе.

Однажды его папаше-неудачнику всё-таки кое-как удаётся добыть сыну вожделенную игрушку. Только она оказывается неисправной - к интернету не подключается, подгрузить важные обновления, соответственно, не может. И вообще многого из того, что должна, не умеет. Но постепенно Барни начинает понимать, что дефекты его Рона - что называется, "не баг, а фича". Потому что именно недостатки-де являются определяющим признаком полноценной личности.

Мысль, в общем, понятная, и "взрослой" фантастикой уже многократно пережёванная. Понятна и обеспокоенность авторов чрезмерной увлечённостью молодых поколений эфемерными символами успеха в виде френдов и просмотров с лайками. Но перенос проблем робоэтики на понятные юношеству устройства связи всё равно выглядит затеей сомнительной. Добавьте сюда массу пошловатого юморка (на каждую смешную шутку - по пять мерзких) и весьма посредственную графику - и благие намерения окончательно блекнут.

"По соседству"

Фото: kinopoisk.ru

43-летний Даниэль Брюль, один из успешнейших немецких актёров современности ("Гудбай, Ленин!", "Бесславные ублюдки", "Первый Мститель: Противостояние", "Сокол и Зимний солдат"), дебютирует как режиссёр - и делает это довольно уверенно.

Одну из двух главных ролей - своего тёзку и коллегу - он играет сам. Успешный актёр заглядывает в бар у своего дома перед отправкой в аэропорт - на носу пробы супергеройского фильма в Лондоне. У стойки сидит человек по имени Бруно - Петер Курт ("Вавилон-Берлин", "Между рядами") в который раз играет персонажа с этим именем. Бруно таращится на звезду и вынуждает вступить в диалог. Тот вскоре понимает, что новый знакомый пугающе много знает о его личной жизни. И оказался в этом баре отнюдь не случайно. Так что о поездке на Британские острова придётся забыть.

В своём первом режиссёрском опыте Брюль болезненно рефлексирует на тему многочисленных ловушек в жизни кинозвезды и не без тоски ехидничает по поводу кризиса, в который загнала себя индустрия. С Куртом у них вышел отличный дуэт, что для такой камерной постановки критически важно. Получился действительно крепкий и напряжённый психологический триллер.

"Хороший, плохой, коп"

Фото: kinopoisk.ru

Джо Карнахан, автор "Команды "А", "Козырных тузов", "Схватки" с Нисоном и недавней бодрой развлекухи "День курка", снял новый триллер Copshop ("креативным" названием мы, конечно, обязаны прокатчикам). С несколько более серьёзной, чем в прошлый раз, миной, но и не без узнаваемых ноток безумного веселья.

В полицейский участок одного за другим доставляют двух мутных типов (Джерард Батлер и Фрэнк Грилло), причём оба совершенно откровенно напрашивались на заключение. Естественно, они оказываются ввязаны в одну очень грязную историю с серьёзными людьми и большими деньгами. Поэтому через некоторое время их наведывается навестить безбашенный тип в исполнении Тоби Хасса, а скромный полицейский участок небольшого городка покрывается кучей трупов. Разруливать весь этот хаос приходится крутой и непоколебимо честной офицеру (Алексис Лодер).

Бодрый, лихо закрученный триллер с классными актёрами и ощутимой дозой чёрного юмора - ценители Карнахана пройти мимо права не имеют.

"Маленькая мама"

Фото: kinopoisk.ru

Режиссёр(ка) Селин Сьямма получила в 2019-м назад две премии Каннского фестиваля за унылую лесбо-драму "Портрет девушки в огне", а её вторая лента "Маленькая мама" попала в конкурс Берлинале, правда, оставшись без призов. Хотя как минимум в одном она симпатичнее предшественницы - идёт всего 72 минуты против двух часов.

Восьмилетняя Нелли не успела проститься с бабушкой, скончавшейся в доме престарелых, и очень по этому поводу переживает. Ещё больше переживает её мама - приехав с мужем и дочерью в дом своего детства, она куда-то сбегает страдать. Нелли бродит по окрестному лесу и встречает там девочку, похожую на неё как две капли воды (их играют близняшки). По названию фильма догадаться, кто именно эта девочка, нетрудно. А вскоре происходит и знакомство с молодой версией усопшей бабушки. И хотя бы в таком формате этим троим удаётся сблизиться, несмотря на то, что вокруг всё столь же довольно грустно и уныло.

Как это становится возможным - не спрашивайте. Зачем - тоже не спрашивайте. В любом случае трудно отрицать, что каким-то образом в бедах героинь (и героя) определённо виноват зловредный патриархат.

"Эвакуация"

Фото: kinopoisk.ru

Две сестры едут через всю Америку в дом престарелых, чтобы вызволить оттуда бабушку, а то вдруг её кто-нибудь заразит коронавирусом. Большая часть юмора этого донельзя нелепого комедийного роуд-муви строится на панике, охватившей мир в первые дни пандемии. Плюс авоська плоских шуток мочеполовой тематики в исполнении катастрофически необаятельных героинь.

"Герда"

Фото: kinopoisk.ru

Для любителей отечественной концентрированной чернухи - вслед за безысходным фильмом о 14-летней матери из провинции встречаем безысходный фильм о студентке из провинции, вынужденной зарабатывать стриптизом и эпизодически - кое-чем похуже. Девушка пытается таким образом прокормить не только себя, но и мать, сильно сдавшую после ухода мужа к другой женщине. Причём этот мерзавец периодически заваливается к бывшей семье пьяным, рассказывая, как их на самом деле любит, и неизвестно чего этим добиваясь.

Учится героиня на социолога и в рамках практики проводит соцопросы. Люди, к которым она приходит, нищие и несчастные, но на вопросы о благосостоянии и счастье склонны отвечать утвердительно - так проявляется "рабский менталитет".

Короче говоря, хрестоматийный жанровый образец явила нам своим вторым фильмом Наталья Кудряшова (в дебютной ленте "Пионеры-герои" она изучала сексуальные травмы, нанесённые советским детством).

"Возвращение"

Фото: kinopoisk.ru

Один из известнейших фильмов Педро Альмодовара, номинант на "Оскар" 2007 года в категории "Лучшая женская роль", лауреат Каннского фестиваля за лучшую женскую роль (актрисы получили коллективный приз) и "Золотого орла" как лучший иностранный фильм).

В главной роли - разумеется, любимица Педро Пенелопа Крус. Боевая и хваткая Раймунда тащит на себе семью, состоящую из молодого безработного мужа и дочери от другого мужчины, пока чрезвычайно неприятное происшествие не переворачивает всё вверх дном. Меж тем сестре Раймунды является их умершая мать, с которой у неё были непростые отношения.

Фильм-размышление о прошлом - как личном, так и творческом, с характерным для режиссёра юмором и внезапным расколдовыванием магического реализма. Поклонники Альмодовара в восторге.

Также в кино: российская мелодрама "Дунай", российская же драма "Шум", документалка "Спаситель на продажу", запись оперы "Огонь в душе моей".

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