Вышел русский трейлер боевика с Батлером "Хороший, плохой, коп"

В Сети появился локализованный трейлер боевика Copshop, в российской локализации получивший исхитрённое название "Хороший, плохой, коп".

Выглядит задорно. Чему зарукой постановщик проекта. Это Джо Карнахан. Его мы знаем по "Козырным тузам", полнометражной "Команде "А" 2010-го, "Дню курка" и анонсированному новому "Рейду". Кроме того Джо подписан на экранизацию ураганного комикса Марка Миллара "Немезис", настоящего бриллианта вывернутой наизнанку супергероики (держим кулачки).

Официальный синопсис пару раз в пояс кланяется, среди прочего, "Нападению на 13-й участок": в маленьком городке в жестоком противостоянии сталкиваются профессиональный киллер и знаменитый аферист. А между молотом и наковальней - девушка-новичок, едва успевшая заступить на службу в местный полицейский участок.

Характер предстоящих выплясов трейлер довольно сытно передает.

В ролях: Джерард Батлер, Фрэнк Грилло, Алексис Лодер ("Древние"), Тоби Хасс ("Остановись и гори"), Тейт Флетчер ("Во все тяжкие", "Мандалорец"), Райан О'Нан ("Легион", "Фарго"), Кит Джардин ("Логан", "Каратель").