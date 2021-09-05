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Вышел русский трейлер режиссерского дебюта Даниэля Брюля

Новости
    05.09.2021, 18:39
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети появился локализованный трейлер немецкой комедии "По соседству" (Nebenan).

Фото: kinopoisk.ru
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Это - режиссёрский дебют Даниэля Брюля ("Гудбай, Ленин!", "Бесславные ублюдки"), который сыграл одну из главных ролей. Вторую исполнил Петер Курт ("Вавилон-Берлин", "Между рядами"), известный ролями персонажей по имени Бруно.

По сюжету персонаж Брюля - актёр, приехавший в Лондон на пробы и повстречавший в баре странного человека, решившего вывести его из себя.

По словам Даниэля, он ориентировался на работы Альфреда Хичкока и братьев Коэн. Фильм был показан в конкурсе Берлинале и на фестивале "Восток&Запад. Классика и авангард" в Оренбурге, взяв приз за лучшего актёра.

Российская премьера - 7 октября.

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