На российские экраны вышла картина Уилла Шарпа "Кошачьи миры Луиса Уэйна" (The Electrical Life of Louis Wain) c Бенедиктом Камбербэтчем, Клер Фой и Тоби Джонсом в главных ролях с трогательным эпизодическим появлением Оливии Колман, Тайки Вайтити и даже Ника Кейва. Фильм рассказывает о жизни и творчестве английского художника и иллюстратора Луиса Уильяма Уэйна (1860-1939), сделавшего очень многое для визуальной культуры викторианской Англии и пробудившего во многих своих соотечественниках любовь к кошкам.