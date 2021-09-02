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Появилось промо "Кошачьих миров Луиса Уэйна" с Камбербэтчем

Новости
    02.09.2021, 18:46
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Аккаунт британского подразделения съемочной компании Studiocanal опубликовал на своем канале в Youtube первый тизер "Кошачьих миров Луиса Уэйна" (The Electrical Life of Louis Wain), биографического фильма о британском художнике Луисе Уэйне (1860-1939), знаковой фигуре британской книжной иллюстрации викторианской эпохи.

Фото: kinopoisk.ru
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Антропоморфные коты и кошки, которых Уэйн рисовал в великом множестве, не только служили занятным визуальным материалом, но и нередко превращались в социально-политические памфлеты, бичующие нравы и пороки того времени.

Режиссером фильма стал Уилл Шарп, приложивший руку к разработке таких сериалов как "Шерлок", "Холистическое агентство Дирка Джентли", "Сирены" и "Флауэрсы". На роль чудаковатого англичанина, что неудивительно, был утвержден Бенедикт Камбербэтч, а жену Уэйна Эмили в байопике сыграла Клер Фой. Опубликованная сцена, судя по всему, представляет собой завязку романтических отношений между будущими супругами. Эмили Ричардсон, гувернантка сестер Уэйна, была на десять лет старше его самого, и перспективы подобного брака вызывали резкое отторжение в семье, однако, сам Уэйн не поддался на уговоры и сочетался с ней брачными узами.

Мировая премьера фильма состоится 11 сентября 2021 года в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.

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