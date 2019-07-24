Бенедикт Камбербэтч сыграет самого известного художника-кошатника

Британский актер Бенедикт Камбербэтч приступит к съемкам в биографической драме о Луисе Уэйне - художнике, который первым наделил кошек человеческим поведением и эмоциями. Режиссером назначен Уилл Шарп ("Черный пруд", сериал "Флауэрсы"). Сценаристы - он же и Саймон Стивенсон ("Приключения Паддингтона 2").

"Я взволнован тем, что сыграю Луиса Уэйна и буду продюсером такого особенного фильма. Я уже несколько лет восхищаюсь работой Шарпа над сериалом "Флауэрсы", и с момента нашей встречи я знал, что он сможет идеально рассказать в кино искреннюю историю о стойкости, творчестве и силе любви Луиса Уэйна", - передает слова актера Deadline.

В картине также сыграют Клэр Фой ("Человек на Луне"), Андреа Райсборо ("Бердмэн") и Тоби Джонс ("Снеговик"). Съемки стартуют в августе в Лондоне.

Луис Уильям Уэйн (1860-1939), известный своими многочисленными антропоморфными изображениями котов, кошек и котят, считается одним из крупнейших графиков викторианской сказочной живописи.

Is this the concept art for the #CatsMovie?



'Three Cats Performing a Song and Dance Act' by Louis Wain (1860–1939), @ExploreWellcome https://t.co/TvWq9Ry0zy pic.twitter.com/3rzmq66FWE — Art UK (@artukdotorg) 19 июля 2019 г.

Популярность художника была поистине высокой: он оформлял книги, публиковал иллюстрации в журналах, издавал "Ежегодник Луиса Уэйна". В настоящее время открытки английской почты начала XX века с изображениями его котов являются объектом охоты для коллекционеров, их стоимость измеряется десятками тысяч долларов.

В десятых годах прошлого века Уэйн оказался на грани нищеты, а после того, как у него начала развиваться шизофрения, художника поместили в психиатрическую лечебницу. Работы этого периода вскоре стали иллюстрациями в учебниках по психиатрии, что вызвало новую волну интереса к его персоне.