Новости

На роль Уильяма в "Короне" не смогут претендовать подданные королевы 18:02
Мэрилина Мэнсона вырезали из "Противостояния" по Стивену Кингу 17:46
Вышел трейлер "Революции далеков", спецэпизода "Доктора Кто" 17:10
Пэтти Дженкинс рассказала о спин-оффе "Чудо-женщины" про амазонок 16:35
В Сан-Франциско застрелен рэпер Lil Yase 16:01

Обнародован первый кадр байопика "Луис Уэйн" с Камбербэтчем

Новости
    30.11.2020, 17:34
Текст:   Юлия Авакова

В официальных аккаунтах британской компании Film4 появился первый кадр биографического фильма "Луис Уэйн" (Louis Wain) с Бенедиктом Камбербэтчем и Клэр Фой в главных ролях.

Британский художник Луис Уильям Уэйн (1860-1939) - один из деятелей искусства, внесших весомый вклад в визуальное восприятие викторианской эпохи представителями последующих поколений. Антропоморфные изображения котов и кошек за его авторством, пародировавшие общественные нравы, стали одним из выдающихся образчиков британской книжной иллюстрации.

Несмотря на обретенный успех, Уэйн жил в стесненных обстоятельствах, с ранних лет на его плечи легла забота о благосостоянии матери и пяти сестер. После безвременной кончины молодой супруги он всецело посвятил себя работе, но, не имея деловой хватки и не желая углубляться в детали авторского права, зачастую оставался ни с чем, даже сотрудничая с самыми известными издательствами. Конец жизни художника был омрачен развитием тяжелого психического заболевания, шизофрении, отдалившего его от родных и друзей.

Ранее в Сети появлялись кадры, на которых можно увидеть молодого Уэйна в исполнении Камбербэтча:

А также удивительно колоритного старика:

Режиссером картины выступил Уилл Шарп ("Шерлок", "Дирк Джентли", "Флауэрсы"), он же написал сценарий совместно с Саймоном Стивенсоном ("Приключения Паддингтона 2"). На настоящий момент о дате премьеры картины неизвестно, предполагается, что она выйдет на экраны в 2021 году.

Новости

Проявились подробности о сериале про Женщину-Халка 15:38
Певица Полина Гагарина подала заявление о разводе 14:13
Светлана Светличная решила подарить свою квартиру соседям 13:50
Мадс Миккельсен рассказал о продолжении "Ганнибала" 13:04
⧣ фото
Фото: twitter.com/ RedanianIntel
Опубликованы фото ведьмака Геральта из Ривии на новой Плотве 27.11.2020
Умерла соавтор сценария "Суспирии", актриса Дария Николоди 27.11.2020
Жадно поглощающий обед ведьмак породил массу мемов в Сети 27.11.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: Dave Hogan/Getty Images
Названы причины смерти Шона Коннери 29.11.2020
Найдена актриса на роль королевы Мэвы в "Ведьмаке" 29.11.2020
Джуд Лоу знал о пандемии еще в 2011 году 27.11.2020
⧣ байопик
Фото: youtube.com/ Netflix
Международный успех скандинавов: Netflix снова выпустит датский сериал 26.11.2020
Анджелина Джоли и Том Харди вместе снимут фильм 20.11.2020
Вышел трейлер фильма о Варламе Шаламове "Сентенция" 17.11.2020