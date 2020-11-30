Обнародован первый кадр байопика "Луис Уэйн" с Камбербэтчем

В официальных аккаунтах британской компании Film4 появился первый кадр биографического фильма "Луис Уэйн" (Louis Wain) с Бенедиктом Камбербэтчем и Клэр Фой в главных ролях.

BAFTA-winning Flowers creator Will Sharpe takes to the director"s chair for @Film4-backed extraordinary true story, The Electrical Life of Louis Wain, starring Benedict Cumberbatch and Claire Foy. Heading to cinemas in 2021. 🎬 🎨 pic.twitter.com/OdhUa1wnCt - Film4 Productions (@Film4Insider) November 30, 2020

Британский художник Луис Уильям Уэйн (1860-1939) - один из деятелей искусства, внесших весомый вклад в визуальное восприятие викторианской эпохи представителями последующих поколений. Антропоморфные изображения котов и кошек за его авторством, пародировавшие общественные нравы, стали одним из выдающихся образчиков британской книжной иллюстрации.

Несмотря на обретенный успех, Уэйн жил в стесненных обстоятельствах, с ранних лет на его плечи легла забота о благосостоянии матери и пяти сестер. После безвременной кончины молодой супруги он всецело посвятил себя работе, но, не имея деловой хватки и не желая углубляться в детали авторского права, зачастую оставался ни с чем, даже сотрудничая с самыми известными издательствами. Конец жизни художника был омрачен развитием тяжелого психического заболевания, шизофрении, отдалившего его от родных и друзей.

Ранее в Сети появлялись кадры, на которых можно увидеть молодого Уэйна в исполнении Камбербэтча:

benedict cumberbatch was seen in london on the set of 'louis wain', 26 sept, 2019 pic.twitter.com/Ga0w9tRRzg - benedict daily (@benedictdaily) September 27, 2019

А также удивительно колоритного старика:

Do you know this old man?

It's Benedict Cumberbatch filming his latest biographical film Louis Wain pic.twitter.com/AKgIVKJaEA - ՏӉЄГLѺСҠԀѦіLү (@SherlockDaily_) September 16, 2019

Режиссером картины выступил Уилл Шарп ("Шерлок", "Дирк Джентли", "Флауэрсы"), он же написал сценарий совместно с Саймоном Стивенсоном ("Приключения Паддингтона 2"). На настоящий момент о дате премьеры картины неизвестно, предполагается, что она выйдет на экраны в 2021 году.