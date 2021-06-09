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Вышел трейлер мультфильма про бракованного робота "Неисправимый Рон"

Новости
    09.06.2021, 13:39
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

В Сети доступен локализованный трейлер полнометражного анимационного фильма "Неисправимый Рон". Ролик размещен на YouTube-канале 20th Century Studios Russia и кратко вводит в курс истории про дружбу лопоухого мальчика и бракованного бота с постоянно устрашающе съезжающим "лицом".

Фото: youtube.com
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"У любого ребенка должен быть друг. Настоящий, а не какой-то там домашний питомец. Таким лучшим другом может стать прекрасный робот, умеющий двигаться, говорить, но главное - подключенный к интернету и помогающий своему хозяину делать публикации в соцсетях и узнавать о всех последних тенденциях, поддерживать связь с одноклассниками и быть в курсе событий", - уверен официальный синопсис произведения.

В мире мультфильма такие полезные устройства есть у всех школьников, "кроме стеснительного Барни", из-за этого досадного упущения чувствующего себя "чужим среди сверстников". Но вот мечты мальчишки папа облекает в нечто осязаемое - Барни получает на день рождения долгожданный подарок… Но робот - имя ему Рон - оказался бракованным, и теперь его юный хозяин решает самостоятельно научить гаджет всему, что знает сам. Естественно, сопряжена перепрошивка бота будет с многочисленной веселой и энергичной кутерьмой. А также деструктивизмом.

"Новый фильм "Неисправимый Рон" расскажет историю о настоящей и искренней дружбе в цифровую эпоху", - обещает студия.

Сценарий - от дважды номинанта премии "Оскар" Питера Бейнхэма (дилогия "Борат", "Братья Гримсби", "Монстры на каникулах", "Секретная служба Санта-Клауса") и Сары Смит, работавшей, в частности, на божественном британском сериале "Лига джентльменов" как продюсер, а также на "Секретной службе Санты". Она же выступила сорежиссером "Рона".

На оригинальной озвучке - Оливия Колман, Джек Дилан Грейзер ("Оно"), Эд Хелмс, Роб Делани, Зак Галифианакис, Томас Барбаска ("Американская история ужасов", "Проповедник").

Российская премьера - 21 октября.

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