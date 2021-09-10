Вышел трейлер хоррор-комедии с Михаилом Галустяном "Дракулов"

Изначально вполне себе дикий фарсовый кинопроект от создателей "Полицейского с Рублевки" "Дракулов" прирос трейлером - ролик разместила на YouTube компания Central Partnership. Посулив, что зрителю будет "смешно и страшно".

На экране - нечто "почти по роману Брэма Стокера" с покадровым глумлением над лентой Копполы и фиксацией на слове "сосать" (Фрейд, разумеется, приплетён).

Дело происходит в Российской империи. Юрист Петр Смирнов приезжает "в мрачное имение загадочного графа Дракулова, чьи предки родом из далекой Трансильвании, чтобы оформить покупку дома в Москве". Граф же немедля замечает фотокарточку невесты Петра, юной Вари, и тут же "срывается проинспектировать свою новую недвижимость". Петр ситуацией обеспокоен, но его бдительность усыпляют старательные служанки графа.

Правда, вскоре Смирнов обнаруживает, что девушки - хабалки-вурдалачки, "а это значит, что и их хозяин, граф Дракулов, - опасный кровопийца!" В связи с чем Петр в ужасе непроглядного кошмара сбегает из демонической усадьбы и спешит в Москву - дабы защитить невесту от трехсотлетнего вампира. Помощь ему в том - от сына знаменитого профессора Ван Хельсинга Васи.

Такое вот нам.

Режиссер, сценарист и продюсер - Илья Куликов ("Аванпост", "Глухарь", "Страна ОЗ"). Графа Дракулова сыграл Михаил Галустян. Плюс - Денис Васильев, Татьяна Бабенкова, Алексей Золотовицкий, Надежда Сысоева, Мария Лисовая, так далее.

В кино - с 21 октября.