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Вышел трейлер хоррор-комедии с Михаилом Галустяном "Дракулов"

Новости
    10.09.2021, 13:33
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Central Partnership Фото: youtube.com/ Central Partnership
Фото: youtube.com/ Central Partnership

Изначально вполне себе дикий фарсовый кинопроект от создателей "Полицейского с Рублевки" "Дракулов" прирос трейлером - ролик разместила на YouTube компания Central Partnership. Посулив, что зрителю будет "смешно и страшно".

Фото: kinopoisk.ru
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На экране - нечто "почти по роману Брэма Стокера" с покадровым глумлением над лентой Копполы и фиксацией на слове "сосать" (Фрейд, разумеется, приплетён).

Дело происходит в Российской империи. Юрист Петр Смирнов приезжает "в мрачное имение загадочного графа Дракулова, чьи предки родом из далекой Трансильвании, чтобы оформить покупку дома в Москве". Граф же немедля замечает фотокарточку невесты Петра, юной Вари, и тут же "срывается проинспектировать свою новую недвижимость". Петр ситуацией обеспокоен, но его бдительность усыпляют старательные служанки графа.

Правда, вскоре Смирнов обнаруживает, что девушки - хабалки-вурдалачки, "а это значит, что и их хозяин, граф Дракулов, - опасный кровопийца!" В связи с чем Петр в ужасе непроглядного кошмара сбегает из демонической усадьбы и спешит в Москву - дабы защитить невесту от трехсотлетнего вампира. Помощь ему в том - от сына знаменитого профессора Ван Хельсинга Васи.
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Такое вот нам.

Режиссер, сценарист и продюсер - Илья Куликов ("Аванпост", "Глухарь", "Страна ОЗ"). Графа Дракулова сыграл Михаил Галустян. Плюс - Денис Васильев, Татьяна Бабенкова, Алексей Золотовицкий, Надежда Сысоева, Мария Лисовая, так далее.

В кино - с 21 октября.

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