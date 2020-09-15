Михаил Галустян сыграет вампира в новом фильме Ильи Куликова

У российских кинематографистов в последнее время популярны проекты про маньяков. Но не только. Тема вампиров также взята ими в разработку.

По жанру будущие российские фильмы и сериалы про вампиров, в основном, комедии. Так, пока непонятна судьба сериала "Вампиры средней полосы", который забрал к себе видеосервис Start. Главного вампира в нем сыграл Юрий Стоянов. И даже получил за это приз на фестивале сериалов "Пилот". Но потом Стоянова было решено заменить на Михаила Ефремова. Материал отсняли и… В свете последних новостей непонятно, что будет с сериалом дальше.

Однако, понятно, что будет с новым проектом сценариста и режиссера Ильи Куликова - комедийным фильмом "Дракулов" по мотивам известного произведения Брема Стокера. Он выйдет в прокат в 2021 году. Графа Дракулова сыграет Михаил Галустян. Также в фильме снимались Татьяна Бабенкова, Денис Васильев, Алексей Золотовицкий, Надежда Сысоева, Наталья Краснова и другие.

По сюжету в Российской империи XIX века появляются вампиры. Граф Дракулов родом из далекой Трансильвании решает приобрести новый особняк в Москве. Сделкой руководит молодой юрист Петр Смирнов. Во время разговора с заказчиком Петр случайно достает фотографию невесты Варвары, которая сразу приглянулась графу. Дракулов оставляет Петю в особняке под присмотром блудниц-оборотней, а сам едет в Москву в поисках девушки. Петр отправляется по следам графа, чтобы защитить свою невесту от трехсотлетнего вампира. Во всех дальнейших запутанных событиях пытается разобраться сын знаменитого профессора, Вася ван Хельсинг.

Илья Куликов, которого зритель знает как автора сериалов "Мылодрама", "Чернобыль. Зона отчуждения", "Полицейский с Рублевки" и дилогии "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" говорит о будущем фильме следующее: "Это история о любви, и основная мысль, которую мы хотели донести: любовь в самых ее причудливых формах - вечна, она заставляет людей совершать самые странные, необычные и безумные поступки. Но в целом, мораль этой истории совсем другая. Мы не могли отойти от оригинала Дракулы, но тем не менее немного повернули направление, и у нас получилась история о вреде стереотипов. О том, что тот, кто кажется на первый взгляд чудовищем (в данном случае - вампир), не всегда настолько плох. А те, кто надели на себя личину обычных людей, оказываются хищниками гораздо хуже вампира. Поэтому о человеке нужно судить только по делам, ведь порой наши предрассудки могут быть обманчивы".

Михаил Галустян, исполнитель роли графа Дракулова говорит, что эта смешная и поучительная история "не совсем про графа Дракулова, но в итоге именно он оказывается главным героем: сначала он выглядит злодеем, но потом его даже немного жалко. Я давно хотел сняться в историческом фильме, правда, представлял себе драматическую роль, а она оказалась комедийной. Но это не будет комедией в чистом виде: мы играем реальную жизнь со всеми ее забавными и комичными ситуациями, которые могут случиться с каждым из нас".

Фильм снимается в исторических интерьерах: команда фильма отправится в усадьбу Марфино, построенную в стиле русской псевдоготики в середине XVIII века, и в усадьбу Середниково, обе находятся в Московской области. Некоторые сцены будут сняты в Москве и Костроме. Среди продюсеров фильма - создатели популярных российских комедий "Я худею" и "Полицейский с Рублевки" Андрей Семенов и Алена Кремер.

"Мы гордимся своим, на сто процентов оригинальным Винни-Пухом. У нас есть всенародно любимый практически эталонный Шерлок Холмс - Ливанов, свои собственные неповторимые Красная Шапочка, Буратино, Карлсон и Фантомас. Но никогда и никому почему-то не приходило в голову русифицировать графа Дракулу. Спешим восполнить этот досадный пробел!" - говорит Алена Кремер.