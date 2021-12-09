Фильмы с Томом Холландом и Стейтемом вошли в число худших за 2021 год

Издание Entertainment Weekly составило предновогодний список худших и лучших фильмов 2021 года.
В антирейтинг вошли сразу два два музыкальных фильма - "Дорогой Эван Хансен" и режиссерский дебют певицы Sia "Мьюзик". В число худших картин года также попали две актерские работы Тома Холланда - "По наклонной" (Cherry) и постапокалиптический фильм "Поступь хаоса" (с Холландом в нем сыграла Дейзи Ридли). Сюда же отнесли "Воспоминания" с Хью Джекманом, назвав фильм "глупейшим возвращением нолановского "Начала". Еще один провал года - "Гнев человеческий" (Гай Ричи) с Джейсоном Стейтемом.
Рейтинг лучших фильмов года выглядит следующим образом:
1. "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона.
2. "Власть пса". В главной роли - Бенедикт Камбербэтч.
3. Анимационный фильм "Побег" (Flee).
4. "Незнакомая дочь" с Оливией Колман и Дакотой Джонсон (вариант перевода "Пропавшая дочь"). Режиссер - Мэгги Джилленхол.
5. "Сядь за руль моей машины".
6. "Спенсер" с Кристен Стюарт.
8. Черно-белая драма C'mon C'mon с Хоакином Фениксом.
9. "Параллельные матери" Педро Альмодовара.
10. "Красная ракета"