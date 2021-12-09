Фильмы с Томом Холландом и Стейтемом вошли в число худших за 2021 год

Издание Entertainment Weekly составило предновогодний список худших и лучших фильмов 2021 года.

В антирейтинг вошли сразу два два музыкальных фильма - "Дорогой Эван Хансен" и режиссерский дебют певицы Sia "Мьюзик". В число худших картин года также попали две актерские работы Тома Холланда - "По наклонной" (Cherry) и постапокалиптический фильм "Поступь хаоса" (с Холландом в нем сыграла Дейзи Ридли). Сюда же отнесли "Воспоминания" с Хью Джекманом, назвав фильм "глупейшим возвращением нолановского "Начала". Еще один провал года - "Гнев человеческий" (Гай Ричи) с Джейсоном Стейтемом.

Рейтинг лучших фильмов года выглядит следующим образом:

1. "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона.

2. "Власть пса". В главной роли - Бенедикт Камбербэтч.

3. Анимационный фильм "Побег" (Flee).

4. "Незнакомая дочь" с Оливией Колман и Дакотой Джонсон (вариант перевода "Пропавшая дочь"). Режиссер - Мэгги Джилленхол.

5. "Сядь за руль моей машины".

6. "Спенсер" с Кристен Стюарт.

7. "Рыцари справедливости".

8. Черно-белая драма C'mon C'mon с Хоакином Фениксом.

9. "Параллельные матери" Педро Альмодовара.

10. "Красная ракета"