"Аннетт", "Власть пса", "Свинья": лучшие фильмы года по версии Polygon

Сайт Polygon, посвящённый компьютерным играм и время от времени пишущий о кино, выложил свой список лучших фильмов уходящего года. Он выглядит следующим образом:
"Без резких движений"
"Барб и Звезда едут в Виста дель Мар"
"Подготовка, чтобы быть вместе неопределенное количество времени"
"Девять дней"
"Бо Бернэм: Inside"
"CODA: Ребенок глухих родителей"
"Зола"
"Шалом, детка"
"Худший человек на свете"
"Это не похороны, а воскресение"
"Тик-так, бум!"
"Евангелион 3.0+1.01: Как-то раз"
"На высоте мечты"
"Без отличительных черт"