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"Аннетт", "Власть пса", "Свинья": лучшие фильмы года по версии Polygon

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    12.12.2021, 20:05
Текст:   Козьма Лоханкин

Сайт Polygon, посвящённый компьютерным играм и время от времени пишущий о кино, выложил свой список лучших фильмов уходящего года. Он выглядит следующим образом:

"Аннетт"

"Без резких движений"

"Барб и Звезда едут в Виста дель Мар"

"Власть пса"

"Подготовка, чтобы быть вместе неопределенное количество времени"

Фото: kinopoisk.ru
IMDb опубликовал топ-10 фильмов 2021 года

"Девять дней"

"Бо Бернэм: Inside"

"CODA: Ребенок глухих родителей"

"Параллельные матери"

"Маленькая мама"

"Зола"

"Свинья"

Фото: twitter.com/ Everyeye
Хидэо Кодзима составил список лучших сериалов за 2021 год

"Шалом, детка"

"Спенсер"

"Худший человек на свете"

"Это не похороны, а воскресение"

"Сядь за руль моей машины"

"Титан"

"Тик-так, бум!"

Фото: kinopoisk.ru
"Ванда/Вижн" возглавил список лучших сериалов года по версии IMDb

"Евангелион 3.0+1.01: Как-то раз"

"На высоте мечты"

"Энканто"

"Французский вестник"

"Легенда о Зелёном рыцаре"

"Без отличительных черт"

"Иуда и черный мессия"

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