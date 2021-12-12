"Аннетт", "Власть пса", "Свинья": лучшие фильмы года по версии Polygon

Сайт Polygon, посвящённый компьютерным играм и время от времени пишущий о кино, выложил свой список лучших фильмов уходящего года. Он выглядит следующим образом:

"Аннетт"

"Без резких движений"

"Барб и Звезда едут в Виста дель Мар"

"Власть пса"

"Подготовка, чтобы быть вместе неопределенное количество времени"

"Девять дней"

"Бо Бернэм: Inside"

"CODA: Ребенок глухих родителей"

"Параллельные матери"

"Маленькая мама"

"Зола"

"Свинья"

"Шалом, детка"

"Спенсер"

"Худший человек на свете"

"Это не похороны, а воскресение"

"Сядь за руль моей машины"

"Титан"

"Тик-так, бум!"

"Евангелион 3.0+1.01: Как-то раз"

"На высоте мечты"

"Энканто"

"Французский вестник"

"Легенда о Зелёном рыцаре"

"Без отличительных черт"

"Иуда и черный мессия"