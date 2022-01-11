Вышел финальный трейлер нового "Крика"

В Сети опубликован финальный трейлер нового "Крика" - пятой части знаменитой комедийной хоррор-франшизы и первой, снятой без её демиурга Уэса Крэйвена, скончавшегося в 2015 году.

В названии отсутствует порядковый номер, что говорит о перезапуске линейки. Впрочем, вероятно, о перезапуске мягком: к своим ролям вернутся звёзды оригинальной серии: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт. К ним присоединится звезда "Пацанов" Джек Куэйд.

Премьера в России состоится уже на этой неделе.

Предыдущий трейлер - здесь.