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"Привет, Сидни!": вышел первый трейлер нового "Крика"

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    12.10.2021, 16:29
Текст:   Богдан Бобров
Фото: YouTube/ Paramount Pictures Australia Фото: YouTube/ Paramount Pictures Australia
Фото: YouTube/ Paramount Pictures Australia

На YouTube вышел дебютный трейлер фильма "Крик".

Фото: kinopoisk.ru
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Картина станет пятой по счету в знаменитой хоррор-серии, но при этом не получит цифры в названии, что намекает на мягкий перезапуск франшизы.

В проекте участвуют все "старички" основного актерского состава: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт. Их героям предстоит, насколько это возможно, подготовить молодежь к нападению маньяка в маске, который в конце видео радостно салютует главной героине Сидни Прескотт.

Постановщиками ленты выступают Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. Фильм станет первым в серии, режиссером которого будет не Уэс Крэйвен, умерший в 2015 году.

Премьера фильма "Крик" запланирована на январь 2022 года.

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