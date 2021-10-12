"Привет, Сидни!": вышел первый трейлер нового "Крика"

На YouTube вышел дебютный трейлер фильма "Крик".

Картина станет пятой по счету в знаменитой хоррор-серии, но при этом не получит цифры в названии, что намекает на мягкий перезапуск франшизы.

В проекте участвуют все "старички" основного актерского состава: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт. Их героям предстоит, насколько это возможно, подготовить молодежь к нападению маньяка в маске, который в конце видео радостно салютует главной героине Сидни Прескотт.

Постановщиками ленты выступают Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. Фильм станет первым в серии, режиссером которого будет не Уэс Крэйвен, умерший в 2015 году.

Премьера фильма "Крик" запланирована на январь 2022 года.