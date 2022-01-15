Что в кино, часть 2: Бардем, французский триллер, российский трэш

"Самый лучший босс"

Фото: kinopoisk.ru

Начнём, однако, с самого приличного - с испанской ленты о звериной сущности капитализма. В главной роли - замечательный Хавьер Бардем, которым можно только любоваться. Играет Хавьер главу фабрики по производству весов. Дело он унаследовал от отца, сам детей не имеет. Последних, по утверждению директора, ему заменяют подчинённые. Он действительно принимает деятельное участие в жизни сотрудников, помогая разруливать сложные ситуации и решать личные проблемы. Только за мнимой теплотой и сочувствием скрывается - ну надо же! - циник-эксплуататор, прагматично взвешивающий (продукция, которую производит его предприятие, всю дорогу люто символизирует) каждый шаг и включающий подкупающую способность к эмпатии только в тех случаях, когда это выгодно. Неглупая, иногда довольно забавная, иногда - мрачноватая левацкая комедия. Ну и Хавьер Бардем, напомним ещё раз.

"Чёрный ящик"

Фото: kinopoisk.ru

Ещё один достойный внимания фильм тоже приехал из Европы. Французский детективный триллер Яна Гозлана с Пьером Нинэ в главной роли действительно держит в напряжении в течение всех двух с хвостиком часов. Матье, молодой аналитик Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, работает в аэропорту имени Шарля Де Голля. Он выясняет обстоятельства кошмарной катастрофы, унёсшей жизнь трёхсот человек. Поначалу Матье продирается сквозь помехи на записях бортового самописца, а затем, мысленно вернувшись на землю, обнаруживает себя в центре зловещего заговора. Чем ближе к развязке, тем мрачнее становится окружающий отчаянного правдоруба мир, а фильм всё больше и больше напоминает хоррор. Некоторые сюжетные натянутости, которые в "Чёрном ящике" всё-таки присутствуют, за такое мастерское нагнетание ужаса легко прощаются.

"Мой волк"

Фото: kinopoisk.ru

Другой гость из Франции - типичное семейное кино формата "маленькая девочка плюс зверушка". Разве что зверушка не самая обычная. Потерявшая мать восьмилетняя Виктория вместе с отцом переезжают в пасторальную глушь, где с трудом пытаются пережить трагедию и наладить отношения. Во время прогулки Виктория обнаруживает миленького щенка. Только это не собачка, это волк, волчок, который когда-нибудь вырастет и станет большой проблемой. К тому же местные фермеры, беспокоящиеся за скот, решительно настроены устроить в окрестностях волчьему племени форменный геноцид. Но всё, конечно, закончится хорошо.

"Одни дома"

Фото: kinopoisk.ru

Мало нам ужасного продолжения знаменитой рождественской франшизы, о котором никто не просил, вот вам ещё и фильм-паразит, к ней бесцеремонно присосавшийся. Папа с дочкой, лишившейся матери (да, и тут), переезжают в новый дом. Подозрительно дружелюбный сосед приглашает их в загородную поездку - барбекю, знакомство с другими жителями городка и прочие радости. В пустой - на первый взгляд - дом наведываются два безобразно тупых грабителя. Но встречают неожиданный отпор от своры собак под предводительством хозяйского пса. Сообразительные звери очень продуктивно используют множественные изобретения, которыми папа девочки наводнил дом, пытаясь отвлечься от горя из-за потери жены. То есть - да, это "Один дома", но про собак (оригинальное название - Pups Alone). Невероятно глупый и халтурный - с повторяющимся гэгом про собачьи кишечные газы и тому подобным идиотизмом. Смотреть строго противопоказано. Разве что вы вдруг хотите убедиться, какой ерундой нередко занимаются Дольф Лундгрен и Дэнни Трехо.

"Проклятие монахинь"

Фото: kinopoisk.ru

Странный недохоррор Agnes достаточно неуклюж сам по себе, а дурацкое спекулятивное название это, пожалуй, только подчёркивает. Ничем не примечательный режиссёр и сценарист-аутсайдер Мики Рис, кажется, попытался освежить всем давно надоевший субжанр про экзорцизм, в результате сняв вообще непонятно что. В женский монастырь прибывают священник и послушник, чтобы изгнать из христовой невесты беса. Потом к ним на свою беду присоединяется телевизионный мошенник. А затем мы вообще должны забыть про этот сюжет и переключиться на жизненные трудности молодой монашки, вернувшейся к мирской жизни. Некоторое отношение к событиям первой части она имеет, конечно, но недоумение от этой бессвязной каши оттого никуда не девается.

"Звёздный разум"

Фото: kinopoisk.ru

Переходим к самой тяжёлой части - к отечественному трэшу, оккупировавшему кинотеатры. Вот, например, "наш ответ" - очередной - "Чужому". Но не только ему. Заодно авторы попытались запихнуть сюда куски из всего на свете - от детской советской фантастики до "Интерстеллара", а для завязки использовали актуальную верминофобию и модные нынче истории о поиске новой планеты для переселения. Абсурдность сего нехитрого попурри усиливается тем, что "Звёздный разум" с почти полностью российским кастом был зачем-то снят на английском, а потом переозвучен (персонажи при этом сохранили иностранные имена - Егор Корешков, например, играет отважного астронавта по имени Стив). Дивное, в общем, зрелище, порой напоминающее увлечённую самодеятельность. Хотя чего было ещё ждать от студии Kinodanz (она теперь робко прячется за буквами KD)?

"Свингеры"

Фото: kinopoisk.ru

Дальше - больше. Вот, например, ремейк латвийско-украинской комедии в исполнении автора оригинала Андрейса Эйкиса и российского сериального режиссёра Дмитрия Фикса. Успешный бизнесмен (Дмитрий Нагиев) уламывает жену-модель (Наталья Рудова) на свидание с другой парой. В свою очередь аптекарша (Ирина Пегова), страдая от нехватки внимания со стороны мужа (Илья Носков), принимает предложение незнакомца. Есть ещё зачем-то побочный сюжет, вообще никак не связанный с этой четвёркой, где унылый ботаник (Иван Злобин), затравленный деспотичной матерью (Олеся Судзиловская), обнаруживает на своём балконе легкомысленную девицу (Дарья Руденок), и та легко его соблазняет. Трудно сказать, что в этом всём хуже - качество юмора, актёрская игра, одноклеточные персонажи, бестолковый сюжет, дебильный твист или более чем сомнительная мораль.

"Джигалоу"

Фото: kinopoisk.ru

Но даже теперь есть кому постучать снизу. На больших экранах - новый "фильм" заслуженного трэшмейкера Руслана Бальтцера, чья продукция редко преодолевала четырёхбалльный рубеж на "Кинопоиске". Несомненно, такая судьба ждёт и эту поделку, в которой два дегенерата пытаются развести на деньги ещё более глупых девиц. В ролях - Никита Джигурда, Михаил Козырев и прочие выдающиеся артисты. Поистине - чудовищно.

"Три богатыря и конь на троне"

Фото: kinopoisk.ru

Новая часть - какая там уже по счёту? - резиновой серии про богатырей - рассказывает о том, как жизнерадостный конь Юлий поменялся телами с князем Киева. И начал активные реформы, пытаясь превратить город в "русскую Венецию". Получается, понятно, не очень, а венчается и вовсе иностранной интервенцией. Не самое несносное на общем фоне зрелище - даже со скромными претензиями на сатиру. И со скверными песнями, конечно, это уже фишка такая.

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