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Вышел трейлер фильма ужасов "Проклятье монахинь"

Новости
    01.11.2021, 10:29
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Movieclips Indie появился англоязычный трейлер фильма "Проклятье монахинь" (Agnes). Дата премьеры России неизвестна.

Фото: kinopoisk.ru
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События картины начинаются с двигающихся предметов в храме и падающих со стола чашек на кухне, и вот уже в святую обитель вызывают специального священника. Оказывается, пару недель назад произошел инцидент с одной из монахинь - женщина показывает признаки одержимости, остальные очень напуганы. Далее начинает происходить всякая чертовщина и жуть, а зрителю обещают встречу со своими демонами.

Режиссер и автор сценария Микки Рис, в ролях Молли К. Куинн ("Кастл"), Шон Ганн ("Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Мстители: Финал"), Хейли МакФарланд ("Обмани меня").

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