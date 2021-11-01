Вышел трейлер фильма ужасов "Проклятье монахинь"

На YouTube-канале Movieclips Indie появился англоязычный трейлер фильма "Проклятье монахинь" (Agnes). Дата премьеры России неизвестна.

События картины начинаются с двигающихся предметов в храме и падающих со стола чашек на кухне, и вот уже в святую обитель вызывают специального священника. Оказывается, пару недель назад произошел инцидент с одной из монахинь - женщина показывает признаки одержимости, остальные очень напуганы. Далее начинает происходить всякая чертовщина и жуть, а зрителю обещают встречу со своими демонами.

Режиссер и автор сценария Микки Рис, в ролях Молли К. Куинн ("Кастл"), Шон Ганн ("Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Мстители: Финал"), Хейли МакФарланд ("Обмани меня").