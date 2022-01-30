Британские врачи заявили о высокой скорости распространения "скрытого омикрона"

Подтип BA.2 "омикрон"-штамма коронавируса, который также называют "скрытым омикроном", как выяснилось, имеет более высокие темпы распространения, чем подтип BA.1.

"Теперь мы знаем, что BA.2 имеет повышенную скорость распространения. Эта картина наблюдается во всех регионах Англии", - цитирует РИА Новости выводы исследования, которое агентство по здравоохранению Великобритании опубликовало на государственном портале.

Главный медицинский советник агентства Сьюзен Хопкинс также заявила, что, по данным ее коллег, у подтипа BA.2 "несколько выше частота повторных случаев заражения". В то же время врачи уверены, что действующие вакцины работают одинаково и против "обычного" "омикрона", и против "скрытого".