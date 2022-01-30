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30.01.2022 01:46
Рубрика: В мире

CBC News: Премьер Канады Трюдо сменил резиденцию из соображений безопасности

Фото: AFP/Dave Chan Фото: AFP/Dave Chan
Фото: AFP/Dave Chan

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сменил место резиденции. Это было сделано из соображений безопасности на фоне проходящих в стране протестов против коронавирусных ограничений.

Фото: AP Photo/Patrick Semansky
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Такую информацию распространил телеканал CBC News, ссылаясь на свои источники.

По их данным, Трюдо и его семья переехали из своего дома "в неназванное место в столице страны", пишет РИА Новости.

Ранее протестующие стянулись к Парламентскому холму в Оттаве, чтобы призвать к отмене ограничений, связанных с COVID-19. Акция носит мирный характер, однако полиция находится в состоянии повышенной готовности.

В мире Северная и Центральная Америка Канада Пандемия коронавируса COVID-19

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