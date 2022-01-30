CBC News: Премьер Канады Трюдо сменил резиденцию из соображений безопасности

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сменил место резиденции. Это было сделано из соображений безопасности на фоне проходящих в стране протестов против коронавирусных ограничений.

Такую информацию распространил телеканал CBC News, ссылаясь на свои источники.

По их данным, Трюдо и его семья переехали из своего дома "в неназванное место в столице страны", пишет РИА Новости.

Ранее протестующие стянулись к Парламентскому холму в Оттаве, чтобы призвать к отмене ограничений, связанных с COVID-19. Акция носит мирный характер, однако полиция находится в состоянии повышенной готовности.