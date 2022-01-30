Церковь предложила законодательно определить возраст "сексуального согласия"

Было бы полезно установить законодательно установить так называемый "возраст сексуального согласия", считают в Русской православной церкви, подчеркивая при этом, что не благословляют секс до брака.

Об этом сказал в телеэфире канала "Россия-24" (программа "Церковь и мир") глава отдела внешних церковный связей, митрополит Волоколамский Иларион.

По его мнению, такое определение в законе могло бы помочь отделить те случаи сексуального контакта, которые имеют с обеих сторон добровольный характер, от тех, в которых было применено насилие.

- Дело в том, что грань между такими случаями очень часто бывает достаточно тонкой, и не всегда юристам и не всегда суду удается в этом в полной мере разобраться, - отметил митрополит Иларион.

Он также объяснил, что Церковь не случайно считает сексуальный контакт допустимым только в рамках брачного союза. Сексуальные контакты вне возрастных рамок и до заключения брака чреваты многими опасностями. И в частности, приставанием и домогательствами человека более старшего возраста к молодому человеку. Законодательная норма о возрасте "сексуального согласия" могла бы предотвратить такие случаи.