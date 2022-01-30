Диетологи назвали продукты-"антидепрессанты" для борьбы с "зимней хандрой"

Новости

США замораживают военную помощь Египту 11:23
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 11:20
30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы 11:08
Мишустин распределил регионам 9 млрд рублей на спортивные залы и площадки 10:55
Опасный изъян обнаружен в функции бесконтактных платежей на iPhone 10:53
Взрыв газа разрушил половину дома в Подмосковье, есть пострадавшие 10:26
КНДР запустила ракету в направлении Японского моря 09:54
На Украине сообщили, когда Киев начнет закупать газ у России 09:22
Медведев и Надаль заработают почти 5 млн долларов на двоих в финале Australian Open 09:14
Опрос показал, сколько россиян могут позволить себе откладывать деньги 09:03
Россиянин Молдавский проиграл Бейдеру в поединке за титул чемпиона Bellator 08:59
Трамп назвал неудачным телефонный разговор Байдена и Зеленского 08:50
Дальнобойщики заблокировали столицу Канады 08:45
Мамедов уступил Хендерсону на турнире Bellator 273 08:36
Вильфанд: Россиян на неделе ждет неожиданно теплая погода 08:06
На автозаправке Калифорнии продан лотерейный билет на 426 млн долларов 07:35
Трамп: Одной из причин кризиса вокруг Украины стали надежды на помощь США 07:10
В отеле Огайо обнаружены 16 человек без сознания 06:30
Трамп призвал Байдена защитить США от мигрантов, а не посылать войска в Европу 06:12
Власти Ирландии приветствовали решение Москвы о переносе района учений ВМФ 05:41
Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ с 30 января 05:20
Пушков: Европа не желает ввязываться в конфликт вокруг Украины 04:46
NYT: Санкции США против России ударят по мировой экономике 04:27
В ДРК 51 человек приговорен к смертной казни за убийство сотрудников ООН 04:10
ЛОР-врач рассказал об особенностях насморка при "омикроне" 03:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
30.01.2022 11:37
Рубрика: Общество

Диетологи назвали продукты-"антидепрессанты" для борьбы с "зимней хандрой"

Текст: Анастасия Селиванова
В зимние месяцы большинство людей чувствуют себя не такими бодрыми из-за короткого светового дня, дефицита солнечных лучей и падения уровня серотонина. Однако есть ряд тех, кто подвержен не просто "зимней хандре", а одному из зимних типов депрессии - сезонному аффективному расстройству (САР).
Фото: Khaled DESOUKI / AFP Фото: Khaled DESOUKI / AFP
Фото: Khaled DESOUKI / AFP

Самым тяжелым периодом для них становятся январь и февраль. Этому недугу в США подвержено 5% населения, большинство из них - женщины. Медики рекомендуют фототерапию, прием витамина D, разговорную терапию и, конечно, здоровое питание. При этом есть четыре продукта-"антидепрессанта", включение которых в рацион может существенно помочь справиться с "зимней хандрой".

Фото: iStock
Медики перечислили способы борьбы с депрессией после праздников

Так, начинать день стоит с обогащенных злаков, например, хлопьев без сахара, которые богаты клетчаткой, витамином B12 и фолиевой кислотой. Они укрепляют иммунитет, предотвращают анемию и вялость. В один из приемов пищи стоит есть рыбу - подойдет практически любая. Содержащиеся в ней омега-3 жирные кислоты обладают мощным противовоспалительным действием, пишет портал Eat This, Not That со ссылкой на американских диетологов.

Вегетарианцам врачи рекомендуют чаще есть тофу, который поможет восстановить уровень железа в крови, а следовательно, снизит риски развития симптомов депрессии. На десерт можно съесть кусочек темного шоколада, но в небольшом количестве. В таком виде шоколада содержится много магния, который также помогает облегчить САР.

Общество Ежедневник Образ жизни Борьба с депрессией Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Посол РФ сообщил о переносе учений ВМФ из исключительной зоны Ирландии
NYT: Санкции США против России ударят по мировой экономике
Трамп призвал Байдена защитить США от мигрантов, а не посылать войска в Европу
Пушков: Европа не желает ввязываться в конфликт вокруг Украины
Вильфанд: Россиян на неделе ждет неожиданно теплая погода
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым