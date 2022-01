Диетологи назвали продукты-"антидепрессанты" для борьбы с "зимней хандрой"

В зимние месяцы большинство людей чувствуют себя не такими бодрыми из-за короткого светового дня, дефицита солнечных лучей и падения уровня серотонина. Однако есть ряд тех, кто подвержен не просто "зимней хандре", а одному из зимних типов депрессии - сезонному аффективному расстройству (САР).

Самым тяжелым периодом для них становятся январь и февраль. Этому недугу в США подвержено 5% населения, большинство из них - женщины. Медики рекомендуют фототерапию, прием витамина D, разговорную терапию и, конечно, здоровое питание. При этом есть четыре продукта-"антидепрессанта", включение которых в рацион может существенно помочь справиться с "зимней хандрой".

Так, начинать день стоит с обогащенных злаков, например, хлопьев без сахара, которые богаты клетчаткой, витамином B12 и фолиевой кислотой. Они укрепляют иммунитет, предотвращают анемию и вялость. В один из приемов пищи стоит есть рыбу - подойдет практически любая. Содержащиеся в ней омега-3 жирные кислоты обладают мощным противовоспалительным действием, пишет портал Eat This, Not That со ссылкой на американских диетологов.

Вегетарианцам врачи рекомендуют чаще есть тофу, который поможет восстановить уровень железа в крови, а следовательно, снизит риски развития симптомов депрессии. На десерт можно съесть кусочек темного шоколада, но в небольшом количестве. В таком виде шоколада содержится много магния, который также помогает облегчить САР.