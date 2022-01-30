Для проверки новой РЛС "Небо-Т" в воздух подняли самолеты Су-34

В соединении противовоздушной обороны Центрального военного округа провели учения с новейшими радиолокационными комплексами "Небо-Т". Перед их заступлением на боевое дежурство в регионах Урала и Поволжья работоспособность техники протестировали с помощью боевой авиации.

"Специально для проверки радиолокаторов с аэродромов Центрального военного округа в Челябинской и Свердловской областей в небо были подняты многофункциональные сверхзвуковые истребители Су-34, которые имитировали вероятного противника. Действия военнослужащих позволили оперативно распознать цели, измерить их координаты и обеспечить сопровождение. Специалисты успешно справились с поставленными задачами", - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Там уточнили, что глубоко модернизированные радиолокационные станции "Небо-Т" впервые поступили в войска округа в январе 2020 года. В середине этой недели они заступят на боевое дежурство. Эти РЛС по своим тактико-техническим характеристикам существенно превосходят аналоги. Они способны быстрее находить и с высокой точностью сопровождать аэродинамические и баллистические цели в радиусе до 600 км.

"Заступление новых РЛС на боевое дежурство повысит боевые возможности подразделений противовоздушной обороны Центрального военного округа в регионах Поволжья и Урала", - заявили в пресс-службе ЦВО.