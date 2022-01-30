Две тысячи деревень получат доступ в интернет до конца года

Перечень населенных пунктов с населением от 100 до 500 человек, подпадающих под действие федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика" сформирован и, как пояснили в Минцифры, до конца 2030 года все они будут обеспечены покрытием 4G. Голосование позволяет определить наиболее нуждающиеся из них, те, жители которых занимают максимально активную позицию. При этом, важным фактором является и региональная квота, которая для каждого субъекта федерации определена индивидуально. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании участия не принимали.

Проголосовать можно было онлайн - на портале госуслуг и офлайн - обычной почтой - направить письмо было нужно на адрес Минцифры. Как сообщили в пресс-службе ведомства, за полтора месяца проголосовали более 700 тысяч человек, из них 85 тысяч голосов в Минцифры поступило по почте.

В большинстве населенных пунктов, принимающих участие в программе, сегодня есть очень серьезные проблемы со связью и даже транспортной доступностью. В зависимости от времени года зачастую единственным доступным транспортным средством может являться малая авиация. И обеспечение доступной связи - это возможность реализовать доступ и к цифровым сервисам государства, и к таким жизненно-важным сервисам, как телемедицина.

При этом значительное число населенных пунктов (по итогам голосования, в 2021 году их - 898) набрало достаточное число голосов, но не попало в список счастливчиков с формулировкой "не соответствуют условиям подключения". Организовать там подключение по стандартной схеме нет возможности по техническим или иным причинам, например из-за рельефа местности. Но и в их случае не все безнадежно - они смогут попасть в одну из региональных программ или же получить доступ в Интернет при помощи спутниковой связи - спутниковая группировка для этих целей так же создается в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".

"Голосование завершилось 15 ноября. Нам потребовалось два месяца, чтобы разобрать десятки тысяч бумажных писем. Некоторые из них содержали около полутора тысяч голосов с указанием ФИО и подписью проголосовавшего. Все письма открывали и перепроверяли наши сотрудники вручную. Мы учли каждый голос", - сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Ким.

Как ожидается, осенью на портале "Госуслуги" стартует новое голосование, участники которого смогут выбрать те населенные пункты, которые получат сеть 4G в 2023 году.