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30.01.2022 02:40
Рубрика: Экономика

Эксперт Кашкин: Отключение на ночь мобильного интернета продлит жизнь телефона

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На ночь рекомендуется отправлять смартфон в мобильный "сон". Это позволит продлить жизнь аккумулятора телефона. Особенно это актуально для устройств старше 3-4 лет, так как подключение к 4G может снизить заряд батареи на пару десятков процентов. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Фото: iStock
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Кроме того, если не установлены специальные настройки обновления мобильных приложений по wi-fi, то именно ночью смартфон начнет подгружать их через мобильный интернет. Таким образом, за ночь может быть израсходована значительная часть пакета мобильного трафика, отметил специалист.

Кашкин указал, что многие приложения запрашивают доступ к геолокации даже в фоновом режиме работы телефона. Каждая такая "установка связи" расходует как трафик, так и заряд аккумулятора.

Ночью также могут возникнуть проблемы с аккумулятором вследствие заряда от сети, которые пользователь не сможет заметить вовремя. Речь идет о сильном нагреве смартфона и изменении геометрии аккумулятора.

Ранее Евгений Кашкин рассказал о негативном влиянии низких температур на смартфон. Он отметил опасность возникновения конденсата и повышенной влажности. Такие факторы могут быть для критическими, вплоть до выхода телефона из строя. Эксперт порекомендовал использовать специальные защитные силиконовые чехлы.

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