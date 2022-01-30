Эксперт Кашкин: Отключение на ночь мобильного интернета продлит жизнь телефона

На ночь рекомендуется отправлять смартфон в мобильный "сон". Это позволит продлить жизнь аккумулятора телефона. Особенно это актуально для устройств старше 3-4 лет, так как подключение к 4G может снизить заряд батареи на пару десятков процентов. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Кроме того, если не установлены специальные настройки обновления мобильных приложений по wi-fi, то именно ночью смартфон начнет подгружать их через мобильный интернет. Таким образом, за ночь может быть израсходована значительная часть пакета мобильного трафика, отметил специалист.

Кашкин указал, что многие приложения запрашивают доступ к геолокации даже в фоновом режиме работы телефона. Каждая такая "установка связи" расходует как трафик, так и заряд аккумулятора.

Ночью также могут возникнуть проблемы с аккумулятором вследствие заряда от сети, которые пользователь не сможет заметить вовремя. Речь идет о сильном нагреве смартфона и изменении геометрии аккумулятора.

Ранее Евгений Кашкин рассказал о негативном влиянии низких температур на смартфон. Он отметил опасность возникновения конденсата и повышенной влажности. Такие факторы могут быть для критическими, вплоть до выхода телефона из строя. Эксперт порекомендовал использовать специальные защитные силиконовые чехлы.