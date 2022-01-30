Евгения Симонова рассказала о съемках с Куравлевым в "Афоне"

Народная артистка России Евгения Павловна Симонова с теплотой вспомнила про съемки романтической трагикомедии "Афоня" - одной из наилюбимейших наших советских картин. Симонова в культовой ленте Данелии сыграла, напомним на всякий случай, восторженную и всепрощающую медсестру Катю Снегиреву, воздыхательницу грубого и циничного сантехника Афанасия Борщова.

Картина вышла в 1975 году и стала лидером проката, что, впрочем, для Данелии делом было привычным.

Для Евгении Павловны, дебютировавшей в кино в самом конце 60-х, Куравлев, на тот момент уже прославленный россыпью прекрасных работ, был одним из первых экранных партнеров. "Я его знала только по ролям, и что он был кумиром и любимцем зрителей. А я никто - студентка между вторым и третьим курсом. И совсем ничего не умела в профессии", - вспоминает Симонова в беседе с MK.RU. Акцентируя, что сработались актеры сразу и "как-то удивительно легко". Плюс помогло то, что Куравлева очень любил Данелия - "они понимали друг друга с полуслова".

По словам Симоновой, Куравлев в работе с молодой партнершей, с которой необходимо было репетировать особо, проявлял чудеса терпения. "Клянусь - ни разу не почувствовала в эти моменты от него ни раздражения, ни досады на то, что он должен тратить время на какую-то дебютантку", - говорит артистка. Всё-таки чуть кривя душой, ведь у нее за плечами уже были роли и Маши Поповой в не менее культовой ленте "В бой идут одни старики", и Алены в мелодраме "Вылет задерживается".

Причем опыт эти съемки, дали, конечно, гигантский: со временем Евгения Павловна поняла, как это ценно - снимаясь сама с молодыми артистами. И когда она чувствовала, как поднимается раздражение на их неумение - тут же вспоминала работу с Куравлевым: "и мне становилось стыдно, вспоминала его доброту и чуткость".

Симонова отмечает, что, несмотря на всеобщее обожание и неоспоримый талант, Куравлев не вознесся - был скромен, демократичен, и работать вместе с ним было "счастье-счастье".

При этом заметим, что самого Куравлева очень неприятно удивляла любовь зрителей к Афоне. "Ведь подлец, отрицательный герой. Что он хорошего-то привнёс в жизнь?! Обманул хорошую, святую девочку. А потом вдруг понял... Одиночество. И заметался", - вспоминал актер в интервью. И когда ему позвонил Данелия, на тот момент заканчивавший монтаж картины, и спросил: "Как думаешь, должна вернуться Катя к нему и подарить себя, дать ему надежду на возрождение?", Куравлев сразу ответил: "Не надо. Не надо этого сказочного конца". "Хорошо" - сказал он и сделал наоборот. Стоит ли Афоня такого подарка в конце истории?!".

Народный артист России Леонид Вячеславович Куравлев скончался сегодня, 30 января, в возрасте 85 лет.